Nareszcie jest formalna zgoda KE na dopłaty do nawozów, fot. shutterstock

Nareszcie są dobre i pewne wiadomości dla rolników! KE zatwierdziła polski program o wartości 836 mln euro (3,9 mld zł) przeznaczony na wsparcie sektora rolnictwa w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. Jest więc formalna zgoda na dopłaty do nawozów!

Komisja Europejska zatwierdziła dziś polski program o wartości 836 mln euro (3,9 mld złotych) przeznaczony na wsparcie sektora rolnictwa w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę, co oznacza, że rolnicy będą mogli ubiegać się o dopłaty do nawozów.

Program został zatwierdzony na podstawie przepisów o tymczasowych kryzysowych ramach prawnych dotyczących pomocy państwa, przyjętych przez Komisję 23 marca 2022 r.

- Ten program o wartości 836 mln euro umożliwi Polsce wspieranie rolników, którzy odczuli skutki wzrostu kosztów produkcji wynikającego z inwazji Rosji na Ukrainę oraz związanych z tym sankcji. Pozostajemy solidarni z Ukrainą i jej obywatelami. Jednocześnie kontynuujemy ścisłą współpracę z państwami członkowskimi, aby można było terminowo wprowadzić krajowe środki wsparcia w skoordynowany i skuteczny sposób, chroniąc przy tym równe warunki działania na jednolitym rynku - stwierdziła w komunikacie Margrethe Vestager, która jest odpowiedzialna w KE za politykę konkurencji.

Polskie środki pomocy

Polska zgłosiła Komisji program o wartości 836 mln euro przeznaczony na wsparcie sektora rolnictwa w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę na początku kwietnia, po pewnych - nazwijmy to - perturbacjach.

W ramach tego programu pomoc będzie miała formę dotacji bezpośrednich.

Pomoc będzie przeznaczona dla rolników prowadzących działalność w Polsce, którzy odczuli skutki wzrostu kosztów nawozów spowodowanego obecnym kryzysem geopolitycznym i związanymi z nim sankcjami.

Bardzo dobra wiadomość dla polskich rolników!

Polska jako pierwsza złożyła wniosek w ramach tzw. "pomocy wojennej" i jako pierwszy i dotychczas jedyny kraj UE uzyskała dziś zgodę KE na rekordowo duży program dopłat do nawozów o wartości prawie 4 mld zł.https://t.co/hlokNNarZH — Janusz Wojciechowski (@jwojc) April 19, 2022

Aby zrekompensować część wzrostu kosztów nawozów, kwalifikujący się beneficjenci będą uprawnieni do otrzymania pomocy w wysokości do 107 euro (500 złotych)* na hektar gruntów rolnych oraz do 53,5 euro (250 złotych)* na hektar użytków zielonych i pastwisk. Górnym pułapem pomocy będzie kwota odpowiadająca pomocy dla obszaru 50 hektarów.

Ocena Komisji

Komisja uznała, że program zgłoszony przez władze polskie jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych kryzysowych ramach prawnych. W szczególności pomoc nie przekroczy 35 tys. euro na beneficjenta; oraz zostanie przyznana najpóźniej do 31 grudnia 2022 r.

Komisja uznała też, że zgłoszony przez Polskę program jest konieczny, właściwy i proporcjonalny, biorąc pod uwagę konieczność zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i zatwierdziła środek pomocy na podstawie unijnych zasad pomocy państwa.

* aktualizacja zgodnie z poprawką KE z godz. 16:48