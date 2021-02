„Nawadnianie” z PROW znów bez powodzenia?

Zaledwie 69 wniosków odebrała ARiMR po trzech miesiącach trwania naboru z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach PROW.

To nie jest dobry wynik – ale podobnie jak działo się to w poprzednim naborze ARiMR zastrzega, że nie są to dane ostateczne, bowiem rolnicy mogli składać dokumenty także za pośrednictwem poczty.

Więcej o pierwszym naborze z 2019 r.:

Nawadniać z PROW chce 18 rolników

Dotychczas w ARiMR zarejestrowano po zamkniętym właśnie naborze 69 wniosków, na kwotę 5,22 mln zł – podaje obecnie ARiMR.

Limit na to działanie wynosi 449 070 000 zł. Na koniec 2020 roku wpłynęło (były trzy nabory) 1 505 wniosków na 118 279 907 zł, podpisano 114 umów na 7 362 638 zł, zrealizowano 2 płatności na 75 798 zł.