Krajowy Plan Strategiczny dla WPR 2023-2027 kryje parę niespodzianek. Jak na przykład tę, że nie będzie już jednolitej płatności obszarowej. A co będzie w zamian?

Jednolita płatność obszarowa (JPO) jest (jeszcze jest) płatnością bezpośrednią, przyznawaną rolnikom w ramach unijnego systemu wsparcia dochodów.

Ale - jak wynika z Krajowego Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027 - od przyszłego roku nie będzie już JPO. Będzie natomiast: podstawowe wsparcie dochodów, lub - termin używany w omawianym dokumencie zamiennie - płatność podstawowa.

To jedna z wymienionych w KPS interwencji w formie płatności bezpośrednich (obok np. uzupełniającego redystrybucyjnego wsparcia dochodów czy uzupełniającego wsparcia dochodów dla młodych rolników).

Komu będzie przysługiwać płatność podstawowa?

Wymogi są prawie identyczne, jak w aktualnej WPR. Podstawowe wsparcie dochodu udzielane rolnikom ma stanowić instrument stabilizujący ich dochody, a co za tym idzie, uodparniać ich na wahania rynkowe cen środków produkcji oraz produktów rolnych.

Interwencja ta ma wspierać osiąganie godziwych dochodów gospodarstw, ale też odporność sektora rolnictwa w całej Unii w celu zwiększenia długoterminowego bezpieczeństwa żywnościowego oraz różnorodności w rolnictwie, a także zapewniać zrównoważoność ekonomicznej

produkcji rolnej w Unii.

Beneficjentem będzie rolnik aktywny zawodowo. Minimalne wymagania: kwalifikujący się obszar gospodarstwa, w odniesieniu do którego wystąpiono z wnioskiem o płatności bezpośrednie, jest nie mniejszy niż 1,00 ha albo w przypadku rolników posiadających mniej niż 1,00 ha, ale otrzymujących płatności do zwierząt, minimalna kwota płatności bezpośrednich wynosi co najmniej 200,00 euro.

Działka rolna deklarowana do wsparcia (min. 0,1 ha) musi być położona na gruntach będących kwalifikującymi się hektarami.

Nie określono kryteriów wyboru w ramach tej interwencji, zatem wszyscy wnioskujący spełniający warunki kwalifikowalności będą uprawnieni do jej otrzymania.

Ile będzie pieniędzy na płatność podstawową?

Ogółem w latach 2023-2027 planuje się przeznaczyć na płatność podstawową ok. 8 206,6 mln EUR, co stanowi 47,36% puli środków na płatności bezpośrednie.

Konkretnie: płatność podstawowa będzie wynosić od ok. 118 do 130 euro na ha:

- w 2023 r. ma to być: 115,83 – 127,41 euro na ha

- w 2024 r.: 117,07 - 128,77 euro na ha

- w 2025 r.: 118,45 - 130,29 euro na ha

- w 2026 r.: 119,77 - 131,75 euro na ha

- w 2027 r.: 106,29 - 131,75 euro na ha.

Będzie to płatność roczna do kwalifikującego się hektara, jednolita w całym kraju. Nie zdecydowano się więc na terytorialne zróżnicowanie wysokości stawki. Nie będą też stosowane: redukcja płatności (capping) oraz degresywność.

Co roku wsparciem tym ma być objęte 14 209 713 ha.

Dla porównania, w kampanii 2021 r. (dane za 2022 r. będą znane dopiero na początku października br.) jednolita płatność obszarowa wyniosła 487,62 zł/ha.

To dużo czy mało?

Jak wspomniano, podstawowym celem płatności podstawowej jest minimalizacja różnicy dochodów gospodarstw rolnych, stanowiących podstawę bezpieczeństwa żywieniowego kraju, z dochodem uzyskiwanym z działalności w innych gałęziach gospodarki.

Z danych FADN (2020) wynika, że dla gospodarstw będących w polu obserwacji FADN roczna różnica pomiędzy dochodem z gospodarstwa rolnego a przeciętnym rocznym wynagrodzeniem netto w gospodarce narodowej, wynosi ok. 4,7 mld EUR (ok. 6,3 tys. EUR na gospodarstwo).

Jednakże kwota ta odnosi się jedynie do ok. 12 tys. gospodarstw uzyskujących dochód na poziomie min. 4 tys. EUR (Standard Output), które reprezentują ponad połowę gospodarstw w Polsce. Faktyczna różnica dla wszystkich gospodarstw rolnych w Polsce byłaby zatem znacząco większa.

Jak wynika jednak z zapisów KPS, dostępna całkowita alokacja środków dla Polski w ramach I filaru WPR - średniorocznie w wysokości ok. 3,1 mld EUR (bez transferu środków z II filaru, natomiast ok. 3,5 mld EUR z uwzględnieniem transferu środków z II filaru), pozwoli więc tylko częściowo na zmniejszenie różnicy pomiędzy dochodem z działalności rolniczej a dochodem parytetowym.

Równocześnie koperta płatności podstawowej jest częścią Planu Strategicznego i musi uwzględniać nałożone minimalne limity wydatkowania środków WPR w innych interwencjach (płatność redystrybucyjna, ekoschematy, płatności związane z produkcją, wsparcie dla młodych rolników) oraz potrzeby pozostałych instrumentów wsparcia rolnictwa przewidzianych do realizacji w ramach PS WPR.

Dostępny budżet PS WPR nie pozwoli więc na eliminację powyższej różnicy dochodowej w całości, szacowana stawka na poziomie ok. 118 EUR/ha (stanowiąca iloraz dostępnych środków i przewidywanej powierzchni wspartej) może jedynie spowodować jej zmniejszenie średnio o ok. 20% (1,3 tys. EUR na gospodarstwo w polu obserwacji FADN (średnia powierzchnia gospodarstwa w Polsce wynosi 11 ha).

Stawka maksymalna ok. 130 EUR/ha, stanowi 110% stawki jednolitej z uwagi na możliwość zmniejszenia powierzchni wnioskowanej do podstawowego wsparcia dochodów.