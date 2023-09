Poszkodowani rolnicy mogą się już ubiegać o rekompensatę do kukurydzy, fot. collage / shutterstock

ARiMR od wtorku, tj. od 26 września 2023 r. przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy finansowej od tych rolników, którzy w 2022 r. lub 2023 r. co najmniej raz nie otrzymali zapłaty za sprzedaną kukurydzę!

ARiMR będzie przyjmować wnioski od dnia 26 września 2023 r. do dnia 6 października 2023 r.

Pomoc ma charakter pomocy publicznej i jest udzielana w ramach przepisów wydanych na podstawie Komunikatu Komisji Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy z dnia 15 września 2023 r.

Komu ARMR przyzna rekompensatę?

W ramach naboru wniosków o pomoc finansową może ubiegać się producent rolny:

któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem; który w 2022 r. uprawiał kukurydzę i otrzymał za ten rok płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego z tego tytułu; któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy; który na dzień 31 sierpnia 2023 r. nie spełniał warunków ubiegania się o rekompensatę, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa; który w 2022 r. lub w 2023 r. co najmniej raz nie otrzymał zapłaty za sprzedaną kukurydzę:

w związku z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego, lub wydaniem postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, lub otwarciem likwidacji wobec podmiotu, któremu producent rolny sprzedał kukurydzę, albo

w związku z umieszczeniem podmiotu, który nabył od producenta rolnego kukurydzę, na liście wierzytelności sporządzonej w postępowaniu upadłościowym albo restrukturyzacyjnym, albo

od podmiotu, któremu sprzedał kukurydzę, i podmiot ten posiada dokument potwierdzający istnienie wierzytelności wobec podmiotu, któremu sprzedał kukurydzę, wobec którego wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego, lub wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, lub otwarto likwidację.

Jakie dokumenty należy dołączyć?

Do wniosku należy dołączyć:

kopie faktur, rachunków lub innych dowodów potwierdzających sprzedaż kukurydzy w 2022 r. lub w 2023 r., które w całości lub części nie zostały zapłacone; kopię listy wierzytelności sporządzonej w postępowaniu upadłościowym albo restrukturyzacyjnym lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie wierzytelności producenta rolnego lub podmiotu, o którym mowa w § 13zzf ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r., wobec upadłego lub dłużnika, wobec którego zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego, lub wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, sporządzonych przez syndyka masy upadłościowej lub osobę posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego, lub inny podmiot upoważniony do sporządzenia listy wierzytelności lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie wierzytelności na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne; dokument potwierdzający istnienie wierzytelności producenta rolnego lub podmiotu, o którym mowa w § 13zzf ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r., wobec podmiotu będącego w likwidacji, z tytułu nieotrzymania przez tego producenta rolnego lub ten podmiot zapłaty za sprzedaną w 2022 r. lub 2023 r. kukurydzę, sporządzony przez likwidatora tego podmiotu, lub kopię dokumentu potwierdzającego istnienie tej wierzytelności, na której likwidator podmiotu będącego w likwidacji sporządził adnotację o uznaniu tej wierzytelności, lub kopię prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego istnienie wierzytelności, lub pisemną informację sporządzoną przez komornika o stanie egzekucji prowadzonej wobec likwidowanego podmiotu.

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej należy składać w Biurach Powiatowych Agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego w terminie do dnia 6 października 2023 r., na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji.

W przypadku złożenia wniosku po dniu 6 października 2023 r., nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Za datę złożenia wniosku uważa się:

w przypadku osobistego złożenia wniosku w kancelarii BP – datę dostarczenia wniosku do kancelarii BP; lub

w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) – datę nadania przesyłki (data stempla pocztowego); lub

w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP lub za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl – datę jego nadania.

WAŻNE: Jeżeli wniosek o udzielenie pomocy finansowej składany jest za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel.gov.pl przy wykorzystaniu funkcji „Pismo ogólne do urzędu”, to należy pamiętać, że w takiej sytuacji konieczne jest odrębne podpisanie przez Wnioskodawcę, podpisem elektronicznym, wniosku o udzielenie pomocy i załączników do wniosku, np. z wykorzystaniem usługi „Podpisz dokument elektronicznie” dostępnej na platformie ePUAP lub mObywatel.gov.pl

Jeżeli załącznikiem do wniosku jest oświadczenie osoby innej niż Wnioskodawca, to w takim przypadku oświadczenie składane w formie elektronicznej powinno być również opatrzone podpisem elektronicznym tej osoby.

Jaka będzie wysokość pomocy?

Wysokość pomocy dla producenta rolnego, który nie otrzymał zapłaty za sprzedaną w 2022 r. lub 2023 r. kukurydzę, nie może przekroczyć 80% kwoty wynikającej z niezapłaconych producentowi rolnemu faktur lub rachunków lub innych dowodów potwierdzających sprzedaż, lub dokumentów, o których mowa w § 13zzf ust. 5 pkt. 2 lub 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r.:

netto – w przypadku producenta rolnego podatnika podatku od towarów i usług,

brutto – w przypadku producenta rolnego będącego rolnikiem ryczałtowym w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług,

- potwierdzających sprzedaż kukurydzy.

Budżet programu wynosi 200 mln zł.

W przypadku, gdy ze złożonych wniosków będzie wynikało, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 200 mln zł, do obliczenia wysokości tej pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący. Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty 200 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającemu ze złożonych wniosków oraz jest ustalany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Obowiązują limity

Przedmiotowa pomoc może być kumulowana w odniesieniu do wnioskodawcy z innymi pomocami przyznanymi na podstawie „Komunikatu Komisji Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy z tytułu prowadzenia działalności w zakresie:

produkcji podstawowej produktów rolnych- łączna kwota pomocy uzyskanej w ramach „tymczasowych kryzysowych ram” nie może przekroczyć 250 000 EURO,

prowadzenia działalności w sektorze rybołówstwa i akwakultury- łączna kwota pomocy uzyskanej w ramach „tymczasowych kryzysowych ram” nie może przekroczyć 300 000 EURO,

prowadzenia działalności w innych sektorach - łączna kwota pomocy uzyskanej w ramach „tymczasowych kryzysowych ram” nie może przekroczyć 2 mln EURO.

Pomoc będzie wypłacana na rachunek producenta rolnego wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.