PROW 2014-2020 powoli przechodzi do historii, mimo iż nie do końca został jeszcze rozliczony. Jak wynika z dostępnych danych, na koniec listopada 2022 – zawarto umowy lub wydano decyzje jedynie na 79,12% limitu dostępnych środków, zrealizowano płatności na 65,46% limitu. Podlascy rolnicy mają swój pomysł jak zagospodarować niewykorzystane pieniądze z kończącego się PROW.

Dopiero co informowaliśmy, że Zarząd Związku Województw RP zaapelował do ministra rolnictwa o realokację niewykorzystanych środków PROW 2014-2020 na realizację lokalnych operacji wodno-kanalizacyjnych oraz drogowych.

Swoją propozycję, na zagospodarowanie niewykorzystanych pieniędzy z kończącego się PROW mają też podlascy rolnicy.

Nie ma chętnych na środki z PROW? Dajcie je mleczarzom!

Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej zawnioskował właśnie o zabranie środków pozostałych w ramach PROW 2014-2020 z tych działań, które nie cieszą się wśród rolników popularnością i zabezpieczenie ich na modernizację gospodarstw mleczarskich oraz poprawę dobrostanu zwierząt, a w szczególności właśnie bydła mlecznego.

- Obecnie hodowla bydła mlecznego, najważniejszego działu rolnictwa w kraju, stoi przed nowymi wymaganiami. Przed hodowcami stawia się coraz wyżej poprzeczkę. Ogromne koszty produkcji oraz rosnące wymagania dotyczące ilości i jakości produktów mlecznych, a przede wszystkim dobrostanu zwierząt i warunków ich chowu, wymuszają stałą potrzebę trzymania ręki na pulsie i bacznego obserwowania zarówno branży, jak i całego rynku mleczarskiego - pisze Grzegorz Leszczyński, prezes PIR.

Jak dodaje, hodowla krów mlecznych jest dziedziną, w której cały czas pojawiają się nowe trendy i oczekiwania. A przed selekcją bydła mlecznego stoją nowe wymagania, które będą miały duży wpływ na jej kierunek w najbliższych latach.

- Biorąc pod uwagę poziom genetyczny populacji bydła, konieczne jest zwiększenie postępu genetycznego w celu poprawy jakości hodowlanej, a w tym m.in. płodności, odporności na schorzenia i choroby, jak również konieczność wprowadzenia nowych cech związanych z wykorzystaniem paszy, produkcji gazów cieplarnianych oraz adaptacji do zmian środowiskowych - napisano w wystąpieniu podlaskiego samorządu rolniczego.

Zdaniem prezesa Leszczyńskiego, wszystko to jest kapitałochłonne i wymaga ogromnych nakładów pieniężnych, więc podlaski samorząd rolniczy proponuje przesunięcia w PROW i sugeruje taką realokację środków finansowych, by możliwie najlepiej dopasować budżety poszczególnych instrumentów do rzeczywistych potrzeb zgłaszanych przez rolników, będących wnioskodawcami.