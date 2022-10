Termin na złożenie wniosku o dopłaty do ubezpieczeń w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” z PROW 2014-2020 mija w poniedziałek, 31 października br.

O dopłaty do ubezpieczeń w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 mogą się ubiegać hodowcy drobiu, świń lub bydła. Budżet przeznaczony na to wsparcie wynosi ponad 108 mln zł.

Dotychczas - tj. do 28 października br. - Agencja zarejestrowała 172 takie wnioski, najwięcej – po 29 – w Wielkopolsce i na Mazowszu, 22 – w województwie łódzkim.

O takie dopłaty można ubiegać się tylko do 31 października.

Agencja przypomina, że o wsparcie w ramach „Zarządzania ryzykiem” mogą ubiegać się producenci drobiu, bydła lub świń, którzy ubezpieczą zwierzęta od ryzyka strat spowodowanych salmonellą. Producenci muszą posiadać prawo do nieruchomości, na terenie której prowadzą hodowlę.

Ubezpieczenie powinno obejmować co najmniej:

1000 sztuk: rzeźnych kurcząt, gęsi, indyków i drobiu nieśnego;

14 sztuk świń;

4 sztuk bydła.

Wysokość pomocy wynosi 70 proc. opłaconej składki. Warunkiem przyznania wsparcia, jest posiadanie umowy ubezpieczenia, z której wynika, że wypłata odszkodowania nastąpi w przypadku wystąpienia szkód, które wyniosą ponad 20 proc. Istotne jest też to, że okres objęty ubezpieczeniem musi rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 kwietnia 2022 r. Zainteresowany dofinansowaniem nie może korzystać z innych dopłat do ubezpieczenia.

Nabór skierowany jest również do przedsiębiorców zagranicznych, którzy wykonują działalność gospodarczą na terytorium Polski, jednak firmy takie muszą być wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego co najmniej od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. Dopłaty do ubezpieczeń przysługują również producentom rolnym, którzy są wspólnikami spółki cywilnej.

Wnioski o pomoc przyjmują do 31 października biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Dokumenty można złożyć osobiście, nadać rejestrowaną przesyłką pocztową lub za pośrednictwem formularza udostępnionego na Platformie Usług Elektronicznych ARiMR, a także wysłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Nabór trwa od 30 września 2022 r.