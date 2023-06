W przyszłym tygodniu powinna zostać podjęta decyzja w sprawie finansowych pakietów pomocowych dla rolników w Unii Europejskiej. Taką informację przekazał dziennikarzom Janusz Wojciechowski.

Dziś w odbywa się nieformalne spotkanie ministrów rolnictwa Unii Europejskiej w Sztokholmie.

Wojciechowski dopytywany o pieniądze dla rolników

Janusz Wojciechowski, który miał swoje wystąpienie dla dziennikarzy przez rozpoczęciem spotkania, był pytany przez przedstawicieli mediów o uruchomienie kolejnych pakietów pomocowych dla rolników w związku z trudną sytuacja na rynkach rolnych wywołanych przez wojnę w Ukrainie i duży import płodów rolnych z Ukrainy do krajów Wspólnoty, w tym przede wszystkim zbóż do tzw. krajów frontowych, czyli Polski, Bułgarii, Węgier, Słowacji i Rumunii.

– Wszystko zostało przygotowane do podjęcia decyzji – oświadczył komisarz.

Przypomnijmy, że wczoraj wypłynęła informacja z Komisji Europejskiej mówiąca o zablokowaniu kolejnego pakietu pomocowego dla państw graniczących z Ukrainą w związku z utrudnieniami w tranzycie, jakie miała stosować m.in. Polska wobec towarów przejeżdżających przez nasz kraj. Decyzje o czasowym wstrzymaniu pakietu pomocowego dla rolników w wysokości 100 mln euro miała podjąć przewodnicząca komisji, Ursula von der Leyen.

Janusz Wojciechowski przypomniał, że on sam zaproponował kolejny pakiet pomocowy dla rolników w Unii Europejskiej z rezerwy kryzysowej w wysokości 330 mln euro dla pozostałych 25 krajów członkowskich UE, ale formalne przyjęcie tego pakietu przez przewodniczącą Komisji Europejskiej zostały odłożone. Ta pomoc, dla pozostałych członków Wspólnoty jest związana z rosnącymi kosztami produkcji rolnej.

Kiedy można się spodziewać akceptacji programów pomocowych dla rolników, zarówno tych z pięciu krajów członkowskich UE oraz pozostałych, dopytywali dziennikarze.

– Z mojego punktu widzenia nie ma powodów do zwłoki. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu decyzja zostanie podjęta – powiedział Wojciechowski. Komisarz liczy na to, że zielone światło otrzymają oba pakiety pomocowe, zarówno ten skierowany do krajów przyfrontowych (tzw. drugi pakiet pomocowy), jak i ten dla pozostałych członków Unii Europejskiej (tzw. trzeci pakiet pomocowy).

Dobiega końca szwedzka prezydencja w UE

Poza tym komisarz gratulował Peterowi Kullgrenowi, ministrowi rolnictwa Szwecji oraz całej szwedzkiej prezydencji za przewodzenie Unii Europejskiej. – Zbliżamy się do końca szwedzkiej prezydencji, która miała miejsce w bardzo trudnych czasach, w czasach kryzysów – powiedział Janusz Wojciechowski.

Polityk przypomniał, że państwa członkowskie Unii Europejskiej jeszcze nie tak dawno zmagały się z pandemią Covid, czyli największą pandemią od czasów I Wojny Światowej i że zderzyły się ze skutkami rosyjskiej agresji na Ukrainę, która przyniosła dużo negatywnych konsekwencji dla funkcjonowania rynku żywnościowego. – Nasze spotkania (rady ministrów rolnictwa UE – przypis redakcji) odbywały się w warunkach permanentnego kryzysu – podkreślił polski komisarz.

Szwedzka prezydencja w UE zakończy się 30 czerwca br. Od lipca obejmą ją Hiszpanie, którzy będą przewodzili Wspólnocie do końca tego roku.

Poniżej kilkuminutowe wystąpienie Janusza Wojciechowskiego przed nieformalnym spotkaniem ministrów rolnictwa w Sztokholmie.