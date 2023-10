Do konsultacji publicznych resort rolnictwa przekazał dziś projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wypłaty zaliczek za 2023 r. z tytułu niektórych rodzajów pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Z projektowanych przepisów wynika, że resort rolnictwa chce skorzystać z możliwego odstępstwa w prawie pt. "sytuacja nadzwyczajna", tj. planuje rozpocząć wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2023 r. od 16 października br., a nie od 1 grudnia - jak to wynika z przepisów.

Jak uzasadniono - "wypłata zaliczek poprawi płynność finansową gospodarstw, które będą mogły skuteczniej walczyć z negatywnymi skutkami wojny w Ukrainie, czy wysokimi cenami nawozów oraz środków ochrony roślin".

Te same argumenty, czyli "sytuacja nadzwyczajna" i "poprawa płynności finansowej" są też podstawą decyzji ministra rolnictwa o wyższych, niż to wynika z przepisów - zaliczkach dopłat.

Stąd w omawianym projekcie rozporządzenia ARiMR ma od 16 października br. wypłacać rolnikom zaliczki w wysokości 70% z tytułu interwencji w formie płatności bezpośrednich oraz w wysokości do 85% z tytułu wsparcia przyznanego w ramach interwencji związanych z rozwojem obszarów wiejskich.

W projektowanym rozporządzeniu przewidziano, że zaliczki będą realizowane z tytułu:

- Zaliczki będą również realizowane z tytułu płatności dla małych gospodarstw - przewiduje projekt rozporządzenia.

Ale, podkreślono jednocześnie, że nie wszyscy rolnicy dostaną zaliczki dopłat bezpośrednich, a przynajmniej nie w takiej kwocie, jakiej mogliby się spodziewać.

- Zaliczkami objęte będą zatem wszystkie rodzaje płatności bezpośrednich z wyjątkiem płatności w ramach ekoschematu Dobrostanu zwierząt, o którym mowa w art. 30 pkt 6 ustawy. Zaliczki z tytułu ww. płatności nie będą realizowane z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia kontroli administracyjnych w ich zakresie w terminie pozwalającym na wypłatę zaliczek. Dane potrzebne do obliczenia wysokości stawek dla ekoschematu Dobrostan zwierząt w odniesieniu do liczby zwierząt kwalifikujących się do objęcia pomocą będą dostępne w późniejszych terminach - czytamy w uzasadnieniu projektowanego rozporządzenia.