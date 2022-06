Wsparcie na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw żywności jest z pewnością wskazane. Współpracującym ze sobą rolnikom nie jest jednak łatwo, bo obowiązujące przepisy wcale do kooperacji nie zachęcają.

Nasz kraj przoduje w Unii Europejskiej w zakresie innowacji tworzonych przez rolników i dla rolników. Udowadnia to m.in. popularność, jakim cieszy się wsparcie dedykowane dla rolników, zainteresowanych współdziałaniem w kreowaniu krótkich łańcuchów żywnościowych. W dniach 13-14 czerwca w Łodzi odbył się II Szczyt Polskich Grup Operacyjnych EPI–KŁŻ, na którym doświadczeniami dzielili się uczestnicy ponad 40 grup kooperujących ze sobą producentów rolnych. Spotkanie to udowodniło, że polskim rolnikom nie brakuje pomysłowości i inicjatywy, ale przepisy sprawiają, że „razem” nie zawsze oznacza „łatwiej”.

W europejskiej czołówce

Rolnicy zabiegali, by środki na rozwój innowacji obejmowały również wsparcie dedykowane bezpośrednio do rolników, którzy chcą kooperować, by wspólnie sprzedawać lub przetwarzać swoje produkty, skracając drogę żywności z pola do stołu. Przykłady już działających i dopiero powstałych Grup Operacyjnych, jakie zaprezentowały się na łódzkim szczycie dowodzą, że takie wydatkowanie unijnych środków niesie pożytki tak dla rolników, jak i konsumentów, a poza tym faktycznie prowadzi do powstania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie.

Jak zauważył na konferencji Aleksander Bomberski, krajowy broker innowacji w SIR (Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich), polskie rolnictwo należy do najbardziej innowacyjnych na tle UE. Nasz kraj może pochwalić się już ponad 180 już działającymi grupami kreującymi nowe rozwiązania dla rolnictwa, a wkrótce będzie ich już 300, co da nam miejsce w pierwszej unijnej trójce.

W Łodzi mogliśmy poznać rozmaite pomysły na współpracę rolników w ramach RHD, MOL czy sprzedaży bezpośredniej: nowe metody sprzedaży, kanały dystrybucji oraz promocji produktów, czy wspólnego przetwarzania płodów i surowców z produkcji roślinnej i zwierzęcej. Konferencja w Łodzi była dla rolników także okazją do zapoznania się z obecnymi i przyszłymi możliwościami dofinansowania projektów i działań dotyczących krótkich łańcuchów dostaw żywności, w ramach programów krajowych i unijnych.

W grupie pod górkę...

W trakcie szczytu omawiano również potrzeby Grup Operacyjnych tworzących krótkie łańcuchy dostaw oraz napotykane przez rolników-kooperantów problemy. Jak przyznała Ewa Kluś, zastępca dyrektora Departamentu Działań Delegowanych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, rolnicy którzy wzięli udział w ostatnim naborze wniosków napotykają na trudności, które są następstwem m.in. sytuacji międzynarodowej po pandemii i wojny na Ukrainie. Galopujące ceny i postępująca inflacja zmuszają beneficjentów do rezygnacji z części zakupów czy inwestycji. Okrojenie wydatków równa się zwykle ze zmniejszeniem zakresu planowanych w grupach działań. Zrzeszeni rolnicy borykają się też z nieterminowymi dostawami zamówionych maszyn i urządzeń, brakami fachowców i potrzebnych do realizacji inwestycji materiałów. Jak deklarowała Ewa Kluś, tym problemom Agencja wychodzi naprzeciw i rolnicy mają prawo skorygować zawarte we wnioskach zamierzenia. Po konsultacjach z ARiMR nie powinni mieć kłopotów z rozliczeniem przyznanego wsparcia.

Jak pokazała dyskusja, uczestnicy Grup Operacyjnych mają jednak przed sobą jeszcze wiele innych wyzwań, którym muszą sprostać - w zakresie rozliczania projektów na które wzięli wsparcie, dostarczania dowodów realizacji poszczególnych zadań, czy prowadzenia ewidencji sprzedaży produktów. Wystąpienia przedstawicieli grup i padające z ich strony pytania dowodzą, że wielu rolników decydując się na współpracę nie było świadomych, ile wymogów muszą spełnić i jak są one surowe. Do takich należy choćby obligatoryjny limit jednego pośrednika (wśród członków lub odbiorców grupy) w przypadku rolników współpracujących w ramach RHD. Zaskoczeniem było też rozstrzygnięcie, iż podmioty z grupy HoReCa nie mogą być traktowane jako odbiorca końcowy.

W gąszczu przepisów

Jak unaoczniła debata, jaka wywiązała się po wystąpieniach przedstawicieli Sanepidu i Inspekcji Weterynaryjnej, jeszcze trudniej będzie rolnikom sprostać przepisom obowiązującym w tej materii. Jakie wymagania musi spełniać etykieta produktu, jak wyznaczyć okres trwałości albo termin przydatności do spożycia, gdzie i za ile przeprowadzić badaniami przydatności sprzedawanych wyrobów? – to tylko niektóre z pytań, jakie padły od członków Grup Operacyjnych na konferencji w Łodzi. A co zrobić, gdy grupa powstała z zamiarem, aby rolnicy nawzajem sprzedawali produkty ze swoich gospodarstw, albo dostarczali je klientom w jednej paczce jednym skuterem, a w świetle przepisów może to być działanie naganne? Wiele z pytań, jakie padły z sali pozostało jeszcze bez precyzyjnej odpowiedzi. Jak się jednak okazuje, to uczestnicy grup mają obowiązek sprawić, by ich pomysł na kooperację zadziałał i działał w zgodzie z prawem. „Nieznajomość prawa szkodzi” – mówi łacińska sentencja. Problem jednak w tym, że w gąszczu naszych krajowych przepisów zgubić się łatwo, a nie skłaniają one rolników do współpracy, do której zachęcają unijne programy.