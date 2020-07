Nowa Wspólna Polityka Rolna będzie za dwa lata czy za rok?

Wciąż nie wiadomo, kiedy i jakie wieloletnie ramy finansowe przyjmie na nowy okres budżetowy Unia Europejska i jak długo będą obowiązywały przepisy przejściowe.

„Głównym punktem spornym jest obecnie długość okresu przejściowego między starą a nową WPR: podczas gdy posłowie Parlamentu Europejskiego osiągnęli porozumienie co do dwóch lat, Komisja Europejska opowiada się za jednym rokiem. Ostatnie negocjacje trójstronne w tej sprawie odbędą się po podjęciu decyzji w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF), po czym uzgodniony tekst będzie musiał zostać zatwierdzony przez komisję AGRI na przełomie września i października i przyjęty w pierwszym czytaniu na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego” – podaje europoseł Krzysztof Jurgiel w komunikacie wydanym po posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego (AGRI), która miała miejsce w dniach 6-7 lipca 2020 r.

Jednym z przedmiotów obrad było właśnie przyjęcie przepisów przejściowych w sprawie wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w 2021 r. Komisja AGRI 28 kwietnia 2020 r. podjęła w głosowaniu decyzję o przystąpieniu do nieformalnych negocjacji trójstronnych (tzw. trylogu) z Komisją Europejską i Radą Unii Europejskiej. Ta decyzja musiała następnie zostać zatwierdzona przez całe zgromadzenie parlamentarne.

Poza tym tematami komisji AGRI były:

- opinia ws. sprawozdania „Plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy – Jak finansować Zielony Ład”,

- wymiana poglądów z przedstawicielami Komisji Europejskiej (DG AGRI, i DG TRADE) na temat sytuacji w unijnym sektorze wołowiny, cielęciny i drobiu.

Jak informuje europoseł Krzysztof Jurgiel, sprawozdanie „Jak finansować Zielony Ład” jest sprawozdaniem z własnej inicjatywy przyjętym wspólnie przez dwie komisje: Komisję Budżetową i Komisję Gospodarczą. „Jako że Zielony Ład jest strategią, która w bardzo dużym stopniu dotyczy rolnictwa, Komisja AGRI przygotowała opinię dla sprawozdania komisji BUDG i ECON, mając na celu zagwarantowanie, że ostateczny dokument zaakcentuje silną pozycję rolnictwa i obszarów wiejskich oraz zapewni odpowiednie finansowanie dla Wspólnej Polityki Rolnej. Do projektu opinii AGRI złożono łącznie 58 poprawek, po czym sprawozdawca wspólnie z kontrsprawozdawcami przedstawił 6 poprawek kompromisowych. Najważniejsze punkty zawarte w opinii AGRI to podkreślenie potrzeby utrzymania budżetu WPR na niezmniejszonym poziomie oraz wskazanie, że dodatkowe zobowiązania wynikające z Zielonego Ładu powinny być finansowane z dodatkowych środków. Ponadto w projekcie opinii zauważono problem nieuczciwej konkurencji, który stoi przed unijnym sektorem rolno-spożywczym w związku z importem z krajów trzecich produktów niespełniających wysokich wymogów bezpieczeństwa żywności, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt stosowanych w Unii Europejskiej. Opinię przyjęto 37 głosami przy 8 głosach sprzeciwu i 3 wstrzymujących się” – podał europoseł.

„Ostatnim punktem agendy była wymiana poglądów z przedstawicielami Komisji Europejskiej (DG AGRI, i DG TRADE) na temat sytuacji w unijnym sektorze wołowiny, cielęciny i drobiu. Przedstawiciele KE opisali sytuacje na poszczególnych rynkach: sektor wołowiny, który ze względu na zamknięcie sektora HoReCa (sektor hotelarski oraz gastronomiczny) utracił rynki zbytu produktów mięsnych wysokiej jakości, w ostatnim czasie odbudowuje się dzięki ponownemu otwarciu tego sektora. Komisja Europejska wprowadziła w kwietniu 2020 r. specjalny środek pomocowy: dopłaty do prywatnego przechowywania, co pozwoliło na okresowe zdjęcie nadwyżki produkcyjnej z rynku. Sektor drobiu także poniósł ogromne straty w związku z zamknięciem sektora HoReCa, przy czym krajem, który najbardziej ucierpiał podczas epidemii była Polska - największy producent drobiu w Unii Europejskiej. Przedstawiciel Komisji Europejskiej podkreślił, że rynek powoli odbudowuje się, jednak KE pozostaje czujna na możliwe negatywne konsekwencje brexitu.

Grupa EKR stoi na stanowisku, że Komisja Europejska powinna była wprowadzić środki kryzysowe także w odniesieniu do sektorów cielęciny i drobiu. Pomimo wielokrotnych wezwań ze strony sektora oraz Parlamentu Europejskiego, Komisja do tej pory nie przedstawiła żadnego planu pomocy w tym zakresie. Wielu eurodeputowanych zauważyło także, że Komisja nie podjęła kroków w celu dostosowania importu mięsa z krajów trzecich podczas pandemii - gdy rodzima produkcja została znacznie ograniczona, do UE wciąż napływało tańsze produkty spoza Wspólnoty” – czytamy w komunikacie europosła Krzysztofa Jurgiela.