W rolnictwie trwa dość napięty czas – nie tylko ze względu na geopolitykę i sytuację na rynkach, ale również zupełnie nową Wspólną Politykę Rolną w UE. O nowym systemie płatności bezpośrednich w oczach zarówno rolników, jak i doradców rolniczych, rozmawialiśmy z dyrektorem WODR w Poznaniu, Jackiem Sommerfeldem.

Trudny okres dla rolników i doradców?

„Farmer”: Ten rok upływa pod znakiem dużych zmian w systemie wnioskowania i przyznawania płatności bezpośrednich. Co Pana zdaniem w nowym rozdaniu środków zmieniło się na plus i minus względem poprzedniego mechanizmu finansowania?

Jacek Sommerfeld: Nowy system daje poszerzone możliwości rozwoju gospodarstw rolnych, czego przykładem jest choćby zwiększenie zakresu tzw. dopłat dobrostanowych o nowe gatunki zwierząt. Dobrze, że ekoschematy kładą większy nacisk na ochronę środowiska – jest to kierunek, przed którym rolnictwo nie ucieknie, a działania na rzecz ochrony gleb i przyrody będą procentować dla przyszłych pokoleń. Oczywiście nowy system budzi pewne obawy wśród rolników i niechęć związaną z licznymi formalnościami, takimi jak np. wymóg dokumentacji lub oświadczenia o wymieszaniu obornika. Rolnicy nie chcą stracić w stosunku do lat poprzednich – lecz gdy mają oni konkretny pomysł i strategię na prowadzenie gospodarstwa, do doradców rolniczych należy spokojne przeprowadzenie przez formalności. Plusem jest również to, że rolnicy, poprzez wprowadzenie nowego systemu, zostali niejako zmuszeni do szerszego myślenia strategicznego i planowania produkcji w swoim gospodarstwie na kilka lat. Nowa forma dopłat, a zwłaszcza ekoschematy, powodują, że już nie wystarczy planowanie osobno na każdy rok gospodarczy. Jest to jednak trudniejsze, bardziej wymagające i pracochłonne postępowanie.

Początkowy okres funkcjonowania nowego systemu płatności bezpośrednich był nerwowy. Rolnikom ciężko było odnaleźć się w nowych przepisach. Czy równie trudne było to dla doradców?

Nowe systemy zawsze budzą niepokój, zwłaszcza, że w przestrzeni publicznej pojawia się wiele niezweryfikowanych informacji. Doradcy zostali przeszkoleni, ale wiadomo, że dopiero praktyka i tzw. sytuacje życiowe pokazują wszystkie trudności związane z nowym systemem. W mojej ocenie, zarówno Ministerstwo Rolnictwo, jak i ARiMR, na bieżąco starały się rozwiewać wątpliwości doradców i przygotowywać rozwiązania umożliwiające jak najlepsze wykorzystanie nowego systemu dopłat przez rolników.

Jak ocenia Pan inicjatywę darmowej pomocy w wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie przez doradców rolniczych? Ilu rolników skorzystało w ODR z owego bezpłatnego wsparcia przy wypełnianiu wniosków o tegoroczne dopłaty i ekoschematy? Czy chętnych było więcej choćby w porównaniu do zeszłego roku, gdy za taką usługę trzeba było zapłacić?

Decyzję o darmowej pomocy ze strony doradztwa oceniam jako ruch we właściwym kierunku. O jej słuszności świadczy fakt, że rolnicy chętnie korzystali z takiego rozwiązania. Na dzień 16.05.2023 r. w ODR-ach w całej Wielkopolsce zostało złożonych 4,5 tysiąca więcej wniosków niż rok wcześniej. Ponadto, niejako z definicji, w mojej ocenie doradztwo publiczne powinno być bezpłatne. Jednak na razie system doradztwa rolniczego opiera się zarówno na działaniach statutowych, czyli bezpłatnych, jak i komercyjnych.

Ekoschematy nie warte zachodu?

W sondzie na portalu farmer.pl aż 40% ankietowanych stwierdziło, że będzie się ubiegać jedynie o podstawową płatność bez korzystania z ekoschematów. Wielu uważa, że dopłaty „nie są warte” wysiłku, jaki trzeba włożyć w wypełnienie wniosku i spełnienie wymogów. Czy znalazło to odzwierciedlenie w składanych wnioskach? Jaki odsetek rolników skorzysta w tym roku z dodatkowych płatności w ramach ekoschematów w stosunku do wszystkich składanych wniosków o płatności bezpośrednie?

Na dzień 19 czerwca 2023 r. liczba wszystkich złożonych wniosków o płatności bezpośrednie w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego wyniosła ponad 28 tysięcy. Z tego grona ok. 40 proc. rolników deklarowało korzystanie z przynajmniej jednego ekoschematu. Myślę, że jest to efekt wielu niesprawdzonych informacji na ten temat, a w kolejnych większość rolników skorzysta z możliwości jakie dają im ekoschematy i nowe systemy płatności.

Jakie ekoschematy były najczęściej wybierane, a jakie cieszyły się najmniejszym powodzeniem?

Najczęściej rolnicy decydowali się na ekoschemat rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi. Najchętniej wybierane praktyki dotyczyły wysiewu międzyplonów, wymieszania obornika w ciągu 12 godzin od aplikacji oraz wymieszania słomy z glebą. Większe gospodarstwa sięgają po praktyki stosowania płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo oraz uproszczonych systemów uprawy ze względu na lepiej dostosowany park maszynowy. Najrzadziej wybierany ekoschemat to obszary z roślinami miododajnymi. Stosunkowo niewielka grupa rolników wnioskowała w ramach ekoschematów dotyczących integrowanej produkcji i biologicznej ochrony upraw.

Jakie dziś są nastroje w rolnictwie?

Od zawsze w rodzinach, również rolniczych, jest obawa o byt. W skali globalnej odnotowuje się wzrost kosztów funkcjonowania gospodarstw i rolnicy są niepewni efektów finansowych swojej działalności. Wiele sytuacji budzi niepokój rolników, ale rząd i MRiRW robią wszystko, żeby minimalizować problemy i radzą sobie z tym dobrze – choć oczywiście, łatwiej jest rządzić w spokojnych czasach. Możliwości wsparcia w rolnictwie jest wiele – od dopłat do pszenicy, gryki i kukurydzy, dopłat do nawozów, przez zwrot podatku akcyzowego, po możliwość przejścia na emeryturę rolniczą bez konieczności przekazania gospodarstwa i rewaloryzację emerytur i rent rolniczych.