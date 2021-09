Oferują urządzenie ze wsparciem ARiMR? Sprawdź dokładnie katalog kosztów!

Do ARiMR docierają informacje o tym, że rolnicy zachęcani są do zakupu urządzeń konkretnej firmy uzdatniających wodę. W informacji tej podane jest m.in., że Agencja refunduje połowę kosztów tego urządzenia. Rolniku - nie daj się oszukać, apelują urzędnicy, zalecając dokładne sprawdzanie ofert, z tego typu zapisami.

Zdaniem Agencji, w tym przypadku – jak wynika z treści informacji – chodzi najprawdopodobniej o pomoc na "Modernizację gospodarstw rolnych", która finansowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. - W związku z tym prosimy rolników, by przed skorzystaniem z tego typu ofert, przede wszystkim upewnili się, czy tego typu urządzenia podlegają refundacji przez ARiMR - apeluje Agencja.

Przypomina, że każde wsparcie finansowe realizowane przez ARiMR w ramach PROW 2014-2020 ma określony katalog kosztów, które podlegają refundacji, a przyznanie pomocy wiąże się z odpowiednią procedurą. Kosztami kwalifikowalnymi na przykładzie obszaru nawadnianie jest m.in. zakup nowych maszyn i urządzeń, w szczególności do poboru, mierzenia poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, a także nowych instalacji do rozprowadzania wody oraz instalacji nowych systemów nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem. W ramach tego typu operacji nie ma możliwości dofinansowania inwestycji niezwiązanych z nawadnianiem upraw lub gruntów rolnych.

Agencja podkreśla, że pomoc przyznaje się na operację uzasadnioną ekonomicznie, w tym pod względem racjonalności jej kosztów, które muszą być ściśle związane z działalnością rolniczą oraz nawadnianiem, a ich parametry techniczne dostosowane do potrzeb gospodarstwa korespondują z jego zasobami, tj. produkcją i skalą tej produkcji. Dodatkowo koszty kwalifikowalne nie mogą być finansowane z udziałem innych środków publicznych. Oznacza to, że gdy dany rodzaj inwestycji, np. zakup konkretnego urządzenia, nie mieści w wykazie kosztów, które podlegają refundacji lub nie jest uzasadniony w przypadku gospodarstwa wnioskodawcy, nie będzie można otrzymać z ARiMR dofinasowania na pokrycie części kosztów jego nabycia.

- Jeżeli zainteresowany dofinansowaniem inwestycji rolnik ma wątpliwości, czy w związku z zakupem danego produktu przysługiwać mu będzie pomoc, może skonsultować się np. z ekspertami ARiMR w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych czy centrali lub ze specjalistami z Ośrodków Doradztwa Rolniczego - zaznacza w komunikacie Agencja.

Przypomina też, że aby otrzymać refundację, najpierw trzeba złożyć wniosek o pomoc w czasie określonym przez Agencję. Terminy naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 podawane są m.in. na portalu internetowym ARiMR. Każdy złożony w Agencji wniosek podlega ocenie. Te, które uzyskają odpowiednią liczbę punktów i zmieszczą się w limicie środków, kwalifikują do otrzymania wsparcia – jeśli spełniają warunki określone w przepisach rozporządzenia wykonawczego. Później następuje podpisanie umowy.

Rolnik może przystąpić do realizacji inwestycji już po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy, ale wówczas wszelkie koszty zakupu maszyn czy urządzeń poniesione przed podpisaniem umowy z ARiMR ponosi na własne ryzyko i musi liczyć się z tym, że może nie otrzymać dofinasowania, którego się spodziewał.

Dopiero zawarcie z ARiMR umowy o przyznaniu pomocy otwiera furtkę do jej otrzymania. Po zrealizowaniu inwestycji zgodnie z zapisami umowy, rolnik składa wniosek o wypłatę pomocy i dopiero po jego pozytywnym rozpatrzeniu przez specjalistów z ARiMR otrzymuje wsparcie.

- Pragniemy podkreślić, że Agencja nigdy nie rekomendowała, nie rekomenduje i nie będzie rekomendować zakupu urządzeń konkretnej firmy - zaznacza ARiMR.