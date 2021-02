Okres pięciu lat przysługiwania płatności dla młodego rolnika nie dla wszystkich?

ARiMR nie przyznaje przez pięć lat zwiększonych płatności bezpośrednich tym rolnikom, którzy przejęli gospodarstwa w latach 2010-2012.

Czy słusznie? Nasz czytelnik tak opisał problem:

- Aktualnie z ustawy wynika że płatność dla młodych rolników przyznaje się NA OKRES 5 lat, jednak ja, jak i wielu rolników przejmujących gospodarstwa w latach 2010-2012 nie możemy skorzystać w pełni z tego dofinansowania. Gospodarstwo prowadzę od 11.2010 roku i według wcześniejszych przepisów pierwszym, a zarazem ostatnim rokiem ubiegania się o płatności dla młodych rolników był rok 2015. Przez kolejne dwa lata (2016 i 2017) nie byłem objęty ww. płatnością gdyż gospodarstwo prowadziłem dłużej niż 5 lat. W 2018 roku nastąpiła zmiana przepisów, dzięki której ponownie mogłem ubiegać się o płatność przez następne dwa lata. W poprzedniej kampanii składania wniosków o płatności obszarowe zaznaczyłem jednak punkt o płatność dla młodych rolników w nadziei, że ta powinna być przyznawana pięciokrotnie. W dniu dzisiejszym otrzymałem decyzję o odmowie przyznania ww. dopłat. Reasumując, z płatności dla młodych rolników korzystałem trzykrotnie. Wiem że w przepisach pozostał zapis o przysługiwaniu pomocy przez okres 5 lat począwszy od pierwszego złożenia wniosku. Chciałbym jednak uzyskać informację, dlaczego w wyniku przepisów uniemożliwiających mi składanie wniosku o płatność za 2016 i 2017 rok zostałem tak jakby poszkodowany przez ustawodawcę, nie mogąc skorzystać z pełnych 5 lat wnioskowania o pomoc.

A my dodajmy jeszcze pytanie, czy na pewno zmieniły się przepisy, czy tylko ich interpretacja przez agencję. Bo w grudniu 2017 roku wcale nie wydano „nowych przepisów”, a w zmienianym rozporządzeniu wyjaśniono wprost intencję – a miało być nią udzielanie przez pięć lat zwiększonego wsparcia młodym.

Agencja tłumaczy sytuację tak:

Rolnik skorzystał z przysługującego mu wsparcia dla młodych rolników zgodnie z przepisami:

- w 2015 roku po raz pierwszy wnioskował o płatność dla młodych rolników i otrzymał należne środki;

- w latach 2016-2017, zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami prawa (z 2013 roku, tj. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiającym przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej) rolnik nie spełniał wymagań, by otrzymywać tę płatność – prowadził gospodarstwo dłużej niż 5 lat;

- w 2017 roku zmieniły się przepisy prawa (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/2393 z dnia 13 grudnia 2017 roku zmieniającym rozporządzenia, m.in. 1307/2013) i rolnik znalazł się w grupie osób uprawnionych do otrzymania płatności dla młodego rolnika. Na podstawie tych przepisów rolnik mógł otrzymać taką płatność, przez pięć kolejnych lat począwszy od pierwszego roku w którym ją otrzymał. Z przedstawionych informacji wynika, że w latach 2018-2019 ją otrzymał. Wypłacenie tej płatności w kolejnych latach, zgodnie z obowiązującymi przepisami jest niemożliwe, ponieważ minął pięcioletni okres, przez który wsparcie to rolnikowi przysługiwało.

Jak przekonuje agencja, chodzi o „art. 50 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku (…), który do roku 2018 brzmiał:

z art. 50 ust. 5 Płatność dla młodych rolników przyznaje się na rolnika na okres maksymalnie pięciu lat. Okres ten zostaje skrócony o liczbę lat, które upłynęły między rozpoczęciem działalności, o którym mowa w ust. 2 lit. a), a pierwszym złożeniem wniosku o płatność dla młodych rolników.

Natomiast od roku 2018 ten artykuł brzmi:

z art. 50 ust. 5 Płatność dla młodych rolników przyznaje się na rolnika na okres pięciu lat, począwszy od pierwszego złożenia wniosku o płatność dla młodych rolników, pod warunkiem że wniosek taki jest składany w ciągu pięciu lat od daty rozpoczęcia działalności, o czym mowa w ust. 2 lit. a). Ten okres pięciu lat ma również zastosowanie do rolników, którzy otrzymali płatność dla młodych rolników w odniesieniu do wniosków sprzed roku składania wniosków 2018.

W drodze odstępstwa od zdania drugiego akapitu pierwszego państwa członkowskie mogą postanowić, że - w odniesieniu do tych młodych rolników, którzy rozpoczęli działalność zgodnie z ust. 2 lit. a) w latach 2010-2013 - ten pięcioletni okres zostaje skrócony o liczbę lat, które upłynęły między rozpoczęciem działalności, o którym mowa w ust. 2 lit. a), a pierwszym złożeniem wniosku o płatność dla młodych rolników.

Polska nie skorzystała z odstępstwa, dzięki czemu rolnik mógł uzyskać płatności także w roku 2018 i 2019.”

Czy zmienił się przepis, czy tylko jego interpretacja? W 2017 r. rozporządzenie doprecyzowano, potwierdzając intencję wypłacania płatności przez 5 lat, podając wprost: „okres pięciu lat ma również zastosowanie do rolników, którzy otrzymali płatność dla młodych rolników w odniesieniu do wniosków sprzed roku składania wniosków 2018”. Dlaczego więc ta zasada ma nie dotyczyć lat 2016-17?

Przecież także w brzmieniu wcześniejszym doprecyzowany w grudniu 2017 roku artykuł 50 ust. 5 z rozporządzenia 1307/2013 podawał: „Płatność dla młodych rolników przyznaje się na rolnika na okres maksymalnie pięciu lat. Okres ten zostaje skrócony o liczbę lat, które upłynęły między rozpoczęciem działalności, o którym mowa w ust. 2 lit. a), a pierwszym złożeniem wniosku o płatność dla młodych rolników.”

W rozporządzeniu z grudnia 2017 dodano do tych słów doprecyzowanie, a nie zmianę, teraz artykuł 50 ust.5 ma brzmienie: „Płatność dla młodych rolników przyznaje się na rolnika na okres pięciu lat, począwszy od pierwszego złożenia wniosku o płatność dla młodych rolników, pod warunkiem że wniosek taki jest składany w ciągu pięciu lat od daty rozpoczęcia działalności, o czym mowa w ust. 2 lit. a). Ten okres pięciu lat ma również zastosowanie do rolników, którzy otrzymali płatność dla młodych rolników w odniesieniu do wniosków sprzed roku składania wniosków 2018.

W drodze odstępstwa od zdania drugiego akapitu pierwszego państwa członkowskie mogą postanowić, że – w odniesieniu do tych młodych rolników, którzy rozpoczęli działalność zgodnie z ust. 2 lit. a) w latach 2010–2013 – ten pięcioletni okres zostaje skrócony o liczbę lat, które upłynęły między rozpoczęciem działalności, o którym mowa w ust. 2 lit. a), a pierwszym złożeniem wniosku o płatność dla młodych rolników.”

Ustęp 2 lit. a nie zmienił się.

Czy to była więc zmiana przepisów, czy ich doprecyzowanie i potwierdzenie intencji wypłacania dopłat dla młodych przez 5 lat także dla tych, którzy wnioskowali o dopłaty wcześniej, przed rokiem 2018?

Problem rozstrzygnie sąd, czytelnik złożył odwołanie od decyzji agencji.

