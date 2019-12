ONW jednak do zmiany?

A przynajmniej – do dyskusji. Podstawą do ponownego przeanalizowania wyznaczonych obszarów ONW może być np. susza czy spadek produkcji.

Zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Analiz Bogdan Pomianek zapewnił podczas wczorajszych obrad sejmowej KRiRW, że dane brane pod uwagę przy wyznaczaniu obszarów ONW są precyzyjne i za każdym razem można uzasadnić, dlaczego jakiś obszar stracił, a inny zyskał status ONW. Wątek rewizji kryteriów biofizycznych jest podejmowany na forum UE, ale napotyka na opór „wielu krajów członkowskich UE”, które uważają, że powinno to być wdrożone, a nie powinno się na nowo otwierać dyskusji.

- Co roku zakładamy pewną analizę tych obszarów, które zostały wyznaczone, z dwóch powodów – przyznał jednak dyrektor. - Pierwszy powód: mamy do czynienia z sytuacją stresu suszy i wiem, że kilka województw zgłasza nam się – chociażby w tym roku województwo lubuskie, w ubiegłym roku również dotknięte tą katastrofą – aby wziąć pod uwagę to akurat zjawisko. My to na bieżąco analizujemy, bo być może, że w wyniku – niestety – kolejnej suszy, któreś z tych województw czy obrębów gmin mogłoby się zakwalifikować.

Drugą podstawą do zmian jest przywrócenie obszarów ONW tam, gdzie spada intensywność produkcji.

Jak stwierdził dyrektor Pomianek, zespoły pracujące nad tym problemem nie zakończyły pracy, w zasadzie, jak mówił – z powodu wyborów do izb – przerwały je i można do nich w każdej chwili wrócić.

Powierzchnia ONW po zmianach zwiększyła się o pół miliona ha, obejmuje 140 tys. gospodarstw – dodał wiceminister Ryszard Zarudzki.

