Ostatni dzień na składanie wniosków o zużyty materiał siewny

W terminie od 25 maja 2021 r. do 25 czerwca 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. To już ostatni dzwonek.

Jak podaje Agencja, wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Wnioski można złożyć bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego, dostarczyć do specjalnych wrzutni dokumentów jeżeli dane BP udostępnia taką możliwość, przesłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora publicznego (Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną.

Wniosek można przekazać również za pośrednictwem platformy ePUAP. Adresy ePUAP Biur Powiatowych i informacje o zasadach korzystania z tej formy składania dokumentów są dostępne na stronie ARiMR https://www.arimr.gov.pl/bip/uslugi-arimr-na-epuap.html.

Jak przypomina Agencja, dopłaty udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów. Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon. Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty.

Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany obejmuje się materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych:

- Zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto.

- Rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna.

- Ziemniak.