Oświadczenia zamiast wniosku o dopłaty są papierowe

Czy jest potrzeba odwiedzania biur ARiMR? Z oświadczeniem, składanym zamiast wniosku o dopłaty, rolnicy muszą właśnie tam się udać – albo pójść na pocztę.





„Apeluję do rolników, aby wnioski o płatności bezpośrednie składali elektronicznie. Proszę o korzystanie z wydłużonych terminów składania oświadczeń i nie przychodzenie do biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa” – taki komunikat MRiRW rozpowszechnia PAP. Podobny znalazł się na stronie internetowej MRiRW. Tam minister stwierdził też, że "nie ma potrzeby odwiedzania biur ARiMR w ciągu najbliższych dwóch tygodni".

Jak to rozumieć i jak uczynić zadość woli ministra? Do końca nie wiadomo.

Wnioski o płatności bezpośrednie można będzie składać od 15 marca, termin końcowy ich składania nie został wydłużony – upłynie jak upływał zwykle (o ile nie przedłużono go) 15 maja.

Wniosek o dopłaty składa się tylko elektronicznie – innej możliwości (co do zasady) nie ma, więc apel o to nie jest w ogóle potrzebny. Można będzie to robić od 15 marca, czyli od niedzieli.

Natomiast od 1 marca do 15 kwietnia trwa przyjmowanie oświadczeń w sprawie dopłat bezpośrednich, zastępujących pełny wniosek. Te oświadczenia z kolei są tylko „papierowe”. A czy można je złożyć elektronicznie? Nie po to została wprowadzona taka możliwość – a nawet wprost przeciwnie.

Możliwość składania oświadczeń zamiast wniosków o dopłaty to udogodnienie wprowadzone wyjątkowo dla małych rolników – wtedy, jak pozostałych zaczęło obowiązywać składanie wniosku o dopłaty przez Internet. Od tamtej pory ta wyjątkowa możliwość jest przedłużana na kolejny rok. W tym roku stało się to – ewidentnie przez zapomnienie – w ostatniej chwili, „na doczepkę” załatwiono tę sprawę jako poprawkę przy innej regulacji (tej, która przewiduje rozszerzenie PROW o „Dobrostan zwierząt”). Nie zostały przy tym uwzględnione zastrzeżenia sejmowego Biura Legislacyjnego, które uznało, że zakres poprawek zgłoszonych „przy okazji” do innej ustawy jest zbyt szeroki.

Stąd właśnie wynika tegoroczne opóźnienie w przyjmowaniu tych oświadczeń – dotąd były przyjmowane już od połowy lutego, przez miesiąc, do połowy marca, czyli zanim jeszcze ARiMR zaczynała zbieranie pełnych wniosków elektronicznych. W tym roku oświadczenia można składać od 1 marca do 15 kwietnia. Ponieważ 1 marca była niedziela, a 13 kwietnia są święta, trudno mówić o wydłużeniu terminu przyjmowania oświadczeń. Zwykle były przyjmowane przez miesiąc, teraz będzie to kilka dni dłużej, ale te dni to dni przedświąteczne i świąteczne. A jeśli z półtora miesiąca, kiedy można w tym roku składać oświadczenia, wytniemy najbliższe dwa tygodnie, to na załatwienie sprawy w biurze ARiMR zostaną tylko dwa tygodnie, dni kwietniowe, przedświąteczne - i o żadnym wydłużeniu terminu przyjmowania oświadczeń mowy być nie może.

Oświadczenie (co do zasady) nie może być złożone elektronicznie – istotą tego sposobu występowania o dopłaty jest właśnie „ucieczka” od Internetu. Wzór oświadczenia ARiMR publikuje na swojej stronie internetowej, czytelnicy znajdą go w załączniku.

Tymczasem w komunikacie na stronie internetowej ministerstwa czytamy taką zachętę do składania: „Jeśli nie ma zmian w uprawach – tylko oświadczenia (m.in. elektronicznie)”.

Czy to „m.in.” jest do wykonania? Tylko dla nielicznej (a nawet raczej tylko potencjalnej) grupy rolników. Tak złożone oświadczenie musiałoby być uwierzytelnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym – posiadanie ich jest wciąż raczej wyjątkiem.

ARiMR podaje, jak można złożyć oświadczenie:

„Oświadczenie może zostać złożone osobiście przez rolnika, przez osobę trzecią lub za pośrednictwem poczty (w tym przypadku za datę wpływu do ARiMR uznaje się datę stempla pocztowego). Oświadczenie złożone drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila nie zostanie uznane jako złożone skutecznie (tylko oświadczenia złożone w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej zostaną uznane jako złożone skutecznie).

Po złożeniu Oświadczenia, jeśli jest to zasadne, rolnik może złożyć formularz zmiany do wniosku w terminie do dnia 1 czerwca 2020 r. (ustawowy termin na składanie zmian, tj. 31 maja 2020 roku, przypada w niedzielę).”

Zatem rolnik, który chce złożyć oświadczenie, nie może zrobić tego przez Internet, a tylko „na papierze”. A żeby tego dokonać, musi pójść do ARiMR albo na pocztę. Gdzie jest mniej koronawirusa?

Trzeba też zauważyć, że opóźnianie składania oświadczenia nie jest w interesie rolnika – chociażby dlatego, że dobrze mieć w zanadrzu możliwość złożenia pełnego wniosku.

ARiMR przestrzega bowiem, że „gdy w 2019 roku zostały wykryte w sprawie o przyznanie płatności przedeklarowania powierzchni stwierdzonej względem powierzchni deklarowanej i rolnik złoży w 2020 roku Oświadczenie, w którym potwierdzi brak zmian w powierzchniach deklarowanych działek do płatności, wówczas przedeklarowania mogą zostać także wyliczone w sprawie w roku 2020, co może skutkować zmniejszeniem lub odmową przyznania płatności.

W przypadku, gdy Oświadczenie zostanie złożone przez rolnika, który nie spełnia wymogów ustawowych do złożenia przedmiotowego Oświadczenia lub w Oświadczeniu będą braki formalne, które nie zostaną uzupełnione (np. brak podanych danych osobowych lub brak podpisu) lub Oświadczenie wpłynie do ARiMR po terminie, wówczas zostanie wydane Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

W przypadku wydania Postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania rolnik ma prawo złożyć wniosek o przyznanie płatności na rok 2020 (o ile nie minął termin na składanie wniosków o przyznanie płatności).”

Zatem warto swoich spraw pilnować i nie opóźniać składania oświadczenia – przypomnijmy, że termin składania oświadczeń upływa 15 kwietnia i nie może być przywrócony.

Zwykle oświadczenia zamiast wniosku o płatności bezpośrednie składało ok. 430 tys. rolników.