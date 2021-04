Pandemia pozbawia rolników dochodów. Co na to resort rolnictwa?

Gospodarz z Podlasia uprawiający m.in. rzodkiewkę od kilku miesięcy nie zarabia i nie może skorzystać rządowej pomocy. Jaką radę ma tę sytuację resort rolnictwa?

Do Podlaskiej Izby Rolniczej zgłosił się rolnik prowadzący dział specjalny produkcji rolnej (uprawa inna – w tym mikrozioła, rzodkiewka, kwiaty jadalne w tunelach o łącznej powierzchni 25m2). Odbiorcami produktów były jedynie restauracje i hotele. Z powodu ich zamknięcia, rolnik od kilku miesięcy nie generuje w swoim gospodarstwie żadnego dochodu. Pomimo znacznych strat, jakie poniósł w konsekwencji COVID - 19, z przyczyn formalnych nie może skorzystać z pomocy oferowanej przez rząd.

- W podobnej sytuacji jest wiele gospodarstw - zauważa PIR. - W efekcie epidemii koronawirusa nastąpił znaczny spadek podaży warzyw i kwiatów jadalnych (ilości sprzedawanych warzyw, ziół, kwiatów jadalnych) u dotychczasowych kontrahentów, ograniczenie a nawet brak możliwości zbytu.

Redakcja farmer.pl poprosiła biuro prasowe resortu rolnictwa o udzielenie informacji, z jakich innych środków wsparcia mógłby skorzystać ten konkretny rolnik.

- Trudno się odnieść do tego konkretnego przypadku, gdyż nie wiemy jakie były przyczyny formalne, które uniemożliwiły rolnikowi skorzystanie z pomocy - informuje Dariusz Mamiński, Główny Specjalista w Wydziale Obsługi Medialnej w Departamencie Komunikacji i Promocji resortu rolnictwa.



Jak wskazuje, instrument wsparcia w ramach PROW 2014-2020 Pomoc dla gospodarstw szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 był jednorazowym, nadzwyczajnym mechanizmem będącym odpowiedzią na problemy rolników związane z płynnością finansową w wyniku pandemii. Pomoc była przeznaczona dla sektorów najbardziej poszkodowanych w wyniku tego kryzysu tj. gospodarstw zajmujących się produkcją wołowiny, trzody chlewnej, drobiu rzeźnego oraz produkcji jaj kur mięsnych, baraniny/jagnięciny, kóz oraz uprawą roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych oraz w tunelach ogrzewanych pod osłonami.

Nabór wniosków zakończył się 7 października 2020 r. a do 31 grudnia 2020 r. została wypłacona pomoc dla 180 140 rolników na łączną kwotę 1 195 647 631 zł (wykorzystanie limitu stanowi 97,4%).

Należy podkreślić, że była to jednorazowa pomoc – odbył się jeden nabór wniosków o przyznanie pomocy, wnioski zostały rozpatrzone, pomoc przyznana i wypłacona. Nie przewiduje się kontynuowania tej pomocy.

- Ponadto na walkę ze skutkami pandemii COVID-19 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 uruchomiona została pomoc w Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR) dla mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze rolnym i przetwórstwie rolno-spożywczym w formie ułatwienia dostępu do kredytów obrotowych na finansowanie bieżącej działalności z dopłatami do oprocentowania i z gwarancją ich spłaty - poinformował Dariusz Mamiński.

Gwarancja FGR jest udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego bankom współpracującym w ramach FGR. Celem gwarancji FGR jest udzielenie zabezpieczenie dla banków współpracujących, dzięki czemu ma to stanowić formę zachęty dla tych banków do przyznawania kredytów dla rolników oraz przetwórców. Dopłaty do oprocentowania kredytów są stosowane przez 12 miesięcy w wysokości 2% w skali roku, a gwarancja ich spłaty jest udzielana na okres:

• 39 miesięcy (okres spłaty kredytu 36 miesięcy + dodatkowe 3 miesiące) dla kredytu odnawialnego,

• 51 miesięcy (okres spłaty kredytu 48 miesięcy + dodatkowe 3 miesiące) dla kredytu nieodnawialnego.

Szczegółowa lista banków kredytujących oraz dodatkowe informacje dostępne są pod adresem:

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/gwarancja-splaty-kredytu-z-fgr/

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/fundusz-gwarancji-rolnych

- Dodatkowo w celu łagodzenia skutków Covid-19 (zerwanie tradycyjnych łańcuchów dostaw) została utworzona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z jednostkami doradztwa rolniczego internetowa platforma sprzedażowa polski e-bazarek - zaznacza Dariusz Mamiński.

Jak wyjaśnia, jest to platforma na której producenci rolni mogą bezpłatnie zamieszczać swoją ofertę produktów, promować je, a tym samym trafiać do szerszego grona potencjalnych klientów. Producent może sprzedawać swój towar bez udziału pośredników, a tym samym uzyskiwać korzystniejsze ceny.

Natomiast konsumenci mogą poznać ofertę lokalnych producentów rolnych i kupować produkty z wiarygodnego źródła bez marży pośredników.