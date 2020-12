PE zaczyna okres przejściowy

Unijny okres przejściowy między budżetami (czyli Wieloletnimi Ramami Finansowymi) potrwa dwa lata – do końca 2022 roku.

W środę - 653 głosami do 19, przy 22 wstrzymujących się od głosu - europosłowie przedłużyli stosowanie istniejących przepisów wspólnej polityki rolnej (WPR) do końca 2022 roku.

Natomiast we wtorek negocjatorzy Parlamentu i Rady uzgodnili, że okres przejściowy rozpoczynający się 1 stycznia 2021 r. powinien trwać dwa lata. Komisja pierwotnie zaproponowała roczny okres przejściowy, który obaj współustawodawcy uznali za niewystarczający ze względu na powtarzające się opóźnienia w negocjacjach długoterminowego budżetu UE i ściśle powiązanych rozmowach dotyczących reformy WPR – podaje biuro prasowe PE.

Jak zapowiedziano też, ułatwiono rolnikom dostęp do pomocy: „Posłom udało się przekonać Radę i Komisję, aby umożliwiły państwom członkowskim ułatwienie rolnikom dostępu do rekompensat za poważne spadki dochodów i straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, ogniskami chorób zwierząt lub roślin lub inwazją szkodników. W związku z tym próg uruchamiania rekompensat mógłby zostać obniżony z 30% strat do 20% strat.

Parlament przeforsował również środki, które dają państwom członkowskim większą swobodę we wspieraniu rolników, zwłaszcza podczas kryzysu COVID-19. Obejmują one na przykład złagodzenie zasad pomocy państwa, aby umożliwić organom krajowym obliczanie należnego podatku rolników na podstawie ich wieloletnich dochodów, a nawet tymczasowe wyłączenie z opodatkowania pieniędzy zaoszczędzonych przez rolników w złych latach, a w przypadku niektórych państw członkowskich przedłużenie przejściowej pomocy krajowej do końca 2022 r.”

Ciekawe, jak będą z tego korzystać polscy rolnicy.

Po osiągnięciu porozumienia w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021-2027 negocjatorzy Parlamentu i Rady spotkają się ponownie w celu sfinalizowania przejściowych zasad WPR na lata 2021-2022. Ostateczny tekst będzie musiał następnie zostać zatwierdzony zarówno przez Parlament, jak i przez Radę, zanim będzie mógł wejść w życie.

Częścią ogólnego porozumienia są niedawno uzgodnione zasady dotyczące sposobów wykorzystania przez rolników, producentów żywności i obszary wiejskie 8 mld euro w ramach pomocy kryzysowej związanej ze skutkami COVID-19, w ciągu najbliższych dwóch lat. W 2021 dostępnych będzie około 30 % środków na odbudowę, a pozostałe 70% zostanie uwolnione w 2022 roku.

