Do powierzchni objętej zobowiązaniem ekologicznym, która została zadeklarowana jako grunt ugorowany z uprawą przysługują płatności ekologiczne fot. Shutterstock

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wnioskował o objęcie płatnością ekologiczną 4% gruntów ugorowanych przymusowo w ramach wypełniania normy GAEC 8. Przekazujemy interpretację przepisów za Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W odpowiedzi na wniosek KRIR, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich Joanna Czapla poinformowała 18 maja 2023 r., że interpretację przepisów przekazano już do centrali ARiMR.

GAEC 8: Utrzymanie elementów i obszarów nieprodukcyjnych

Dyrektor Czapla odniosła się do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/1317, które wprowadza derogację w 2023 r., w zakresie możliwości prowadzenia upraw na ugorze realizującym normę GAEC 8. Ma to na celu przyczynienie się do rozwiązania problemów związanych z bezpieczeństwem żywnościowym.

Przy takim podejściu, rozporządzenie wprost wskazało uprawy nieobjęte derogacją i ograniczyło je wyłącznie do uprawy kukurydzy, soi i zagajników o krótkiej rotacji. Tym samym, w opinii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), intencją rozporządzenia nie było zawężenie możliwości prowadzenia upraw na ugorze jedynie do upraw przeznaczonych na bezpośrednie cele żywnościowe. W związku z tym na ugorze z uprawą powinna istnieć możliwość deklarowania wszystkich upraw na gruntach ornych z wyłączeniem kukurydzy, soi i zagajników o krótkiej rotacji. Podejście w tym zakresie przekłada się na możliwość uzyskania płatności innych niż podstawowe wsparcie dochodów.

Czy można uzyskać płatności ekologiczne do ugorów z uprawą?

Joanna Czapla odniosła się do rozporządzeń w sprawie ekoschematów:

-zgodnie z § 32 rozporządzenia w sprawie ekoschematów, jeżeli rolnik we wniosku o przyznanie płatności na 2023 rok zadeklaruje grunty ugorowane z uprawą, to uprawę tę uwzględnia się do wyliczenia wielkości procentowej upraw w strukturze zasiewów w ramach praktyki Zróżnicowana struktura upraw.

Oznacza to, że obszar uprawy deklarowanej na ugorze przekłada się na realizację wymogów tej praktyki i na wysokość płatności.

–zgodnie z § 32i ust. 2 pkt 2 rozporządzenia ekologicznego PROW 2014-2020 oraz zgodnie z § 46 rozporządzenia ekologicznego PS WPR, do powierzchni objętej zobowiązaniem ekologicznym, która we wniosku o przyznanie płatności na 2023 rok została zadeklarowana jako grunt ugorowany z uprawą przysługują płatności ekologiczne.

Ponadto zgodnie z przepisami rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014–2020 — załącznik nr 2, od 2023 r. rolnicy realizujący zobowiązanie w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone PROW 2014–2020 mogą stosować ugorowanie gruntów, o ile to ugorowanie jest realizowane na potrzeby spełnienia normy warunkowości GAEC 8. Na potrzeby wymogów Pakietu 1. takie ugory stanowią oddzielną uprawę i oddzielną grupę upraw.

Jeśli rolnik w 2023 r. zadeklaruje ugór z uprawą korzystając z derogacji, to uprawa oraz grupa upraw na potrzeby spełnienia wymogów Pakietu 1. jest ustalana zgodnie z tą uprawą, która została zadeklarowana na danym ugorze. Zatem zadeklarowana na ugorze uprawa będzie uwzględniana do wyliczenia wielkości procentowej upraw w strukturze zasiewów oraz w wymogu dotyczącym stosowania zmianowania w ramach tego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Centralę ARiMR, zmieni się parametryzacja systemu składania wniosków, by umożliwić zadeklarowanie wszystkich gatunków i upraw, z wyłączeniem kukurydzy, soi i zagajników o krótkiej rotacji.

Źródło: KRIR