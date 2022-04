Dziś rusza nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek. Wyjaśniamy, jak można z niej skorzystać

Z dniem 25 kwietnia 2022 r. uruchomiony został mechanizm „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek” - informuje ARiMR.

Zakłady przetwórcze - 4 dni na zgłoszenie do programu

Zakłady przetwórcze zainteresowane zakupem jabłek w ramach mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek” muszą złożyć Zgłoszenie do Centrali ARiMR. Podstawowym warunkiem uczestnictwa jest posiadanie urządzeń do produkcji oraz prowadzenie działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi na terenie Rzeczypospolitej Polski oraz prowadzenie działalności w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw.

Zakład przetwórczy ubiegający się o zgłoszenie do udziału w mechanizmie powinien złożyć do Centrali ARiMR Zgłoszenie zakładu przetwórczego do udziału w mechanizmie „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek” za pomocą poczty elektronicznej na adres pomoc_dostosowawcza@arimr.gov.pl, w terminie do 28.04.2022 r.

29 kwietnia br., prezes Agencji opublikuje na stronie internetowej ARiMR listę zgłoszonych do programu pomocy zakładów przetwórczych.

Pomoc dla producentów jabłek

Zgodnie z założeniami programu, pomoc finansowa przysługuje producentowi jabłek albo organizacji producentów owoców i warzyw.

Jak zaznacza ARiMR, warunkiem uczestnictwa w mechanizmie jest realizacja przez producenta jabłek działań prośrodowiskowych w gospodarstwie.

Pomoc jest udzielana w odniesieniu do ilości jabłek sprzedanych przez producenta jabłek albo organizację producentów zakładom przetwórczym, znajdującym się na liście zakładów przetwórczych (tej, która zostanie opublikowana 29 kwietnia br.).

Maksymalna ilość jabłek, w odniesieniu do których może zostać udzielona pomoc, wynosi 200 000 ton.

Wysokość pomocy zostanie ustalona jako iloczyn ilości jabłek kwalifikujących się do pomocy wyrażonej w kilogramach oraz stawki pomocy wynoszącej 0,30 zł/kg.

Pomoc będzie udzielana w odniesieniu do ilości jabłek o jakości odpowiadającej minimalnym wymaganiom dla klasy II określonym w normie handlowej dla jabłek, o której mowa w art. 3 rozporządzenia 543/2011, z wyjątkiem wymagań dotyczących prezentacji i oznakowania produktów.

Producent jabłek albo organizacja producentów składa wnioski o udzielenie pomocy w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.

Pomoc dla producentów jabłek została zapowiedziana przez Henryka Kowalczyka, Wicepremiera i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 21 kwietnia br.: