Pomoc dla utrzymujących lochy i prosięta: wypłacono już ponad 115 mln zł

Do 29 kwietnia 2022 r. wnioski o wsparcie mogą składać hodowcy loch i prosiąt, których gospodarstwa zagrożone są utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19. Dotychczas w ramach trwającego naboru do ARiMR wpłynęło niemal 13,9 tys. wniosków na kwotę blisko 204 mln zł, z czego Agencja zrealizowała 5,2 tys. płatności na ponad 115 mln zł.

Wnioski w sprawie wsparcia dla utrzymujących lochy i prosięta (których gospodarstwa zagrożone są utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19), przyjmują biura powiatowe ARiMR. Dokumenty można złożyć osobiście, przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub nadać przesyłką rejestrowaną w placówce Poczty Polskiej. O dotrzymaniu terminu decyduje data ich wpływu do placówki Agencji.

Dofinansowanie przysługuje właścicielom mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw, którzy na dzień 15 listopada 2021 r. prowadzili utrzymujące świnie gospodarstwo, a w okresie od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r. urodziło się w nim minimum 10 prosiąt. Oznakowanie tych zwierząt musi być zgłoszone do ARiMR do 15 kwietnia 2022 r.

Wysokość pomocy wynosi 1000 zł za każde 10 prosiąt – nie więcej jednak niż 500 tys. zł dla jednego producenta trzody chlewnej. Może on złożyć więcej niż jeden wniosek o takie wsparcie, lecz pomoc do danej sztuki trzody chlewnej można otrzymać tylko raz.

