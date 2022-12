Od 13 grudnia trwa wypłata pomocy rodzinom rolniczym, w których gospodarstwach powstały w 2022 roku straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Tempo wypłat jest szybkie, ale czy wszyscy, którym przyznano wsparcie, otrzymają pieniądze jeszcze w tym roku?

Tempo wypłat jest szybkie, ale czy wszyscy, którym przyznano wsparcie, otrzymają pieniądze jeszcze w tym roku?

- Do 19 grudnia na konta bankowe blisko 113 tys. rolników ARiMR przekazała ponad 307 mln zł z tego tytułu. Agencja dokłada starań, aby jak najsprawniej ocenić złożone wnioski, wydać decyzje i wypłacić pieniądze - zapewnia ARiMR w komunikacie.

Przypomnijmy, że nabór wniosków o wsparcie dla rodzin rolniczych, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w ich gospodarstwach w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, zakończył się 30 listopada 2022 r. Budżet przeznaczony na ten cel to 600 000 000 zł. Po przeanalizowaniu dostarczonej do placówek ARiMR dokumentacji okazało się, że wnioskowana kwota pomocy wynosi 1 149 450 000 zł. W związku z tym konieczne było ustalenie współczynnika korygującego, który wyniósł 0,52. Po jego zastosowaniu stawki dofinansowania wynoszą:

2 600 zł – w przypadku gdy zgodnie ze złożonym wnioskiem szkody w gospodarstwie rolnym wynoszą nie więcej niż 30 proc. i nie mniej niż 1 proc. średniej rocznej produkcji rolnej.

5 200 zł – w przypadku gdy zgodnie ze złożonym wnioskiem szkody w gospodarstwie rolnym wynoszą powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej.

Aplikacja suszowa a kwestia produkcji zwierzęcej

Aby złożyć wniosek o pomoc klęskową, trzeba się było "posłużyć" aplikacją suszową. W tej sprawie – a konkretnie w sprawie wprowadzających w błąd, niektórych funkcji tej aplikacji - napisało do redakcji farmer.pl, jeszcze w listopadzie dwóch rolników:

- Zwracam się do Państwa z prośbą o poruszenie sprawy aplikacji suszowej. Mam tylko krowy mięsne mamki. W aplikacji suszowej nie było krów ani mamek tylko mleko krowie ( co dla mnie było niedorzeczne skoro nie produkuje mleka) więc nie zaznaczyłem w ogóle zwierząt. Dzwonili z agencji że prawdopodobnie będzie decyzja odmowna jeśli chodzi o pomoc bo są zwierzęta a na protokole nie ma. Według mnie trzeba poruszać każdy ich błąd bo nigdy nie doprowadzą tego do ładu.

- Mam gospodarstwo, w którym jest 6 krów mlecznych. Szacując szkodę w aplikacji susza nie uwzględniłam zwierząt, bo nie miałam faktur zakupu pasz. W aplikacji była tylko możliwość zaznaczenia, że posiadam faktury. Ja nie mając ich nie zaznaczyłam produkcji zwierzęcej. Teraz ARiMR mówi, że to jest próba wyłudzenia. Dla mnie próba wyłudzenia to jest poświadczenie że nam faktury, jak ich fizyczne nie mam. Takie osoby jak ja są rolnikami i nie mogą otrzymać płatności a inni, oświadczają, że sprzedali na targu nawet nie mając pojęcia ile mogli ukosić z 1 ha. Proszę o pomoc w tym temacie.

Oczywiście napisaliśmy, zarówno do ARiMR, jak i do resortu rolnictwa - w tej sprawie, prosząc o w miarę szybkie ustosunkowanie się do opisanych wyżej kwestii – z uwagi na upływający 30 listopada czas na składanie wniosków o pomoc.

Niestety, odpowiedź przyszła dopiero 15 grudnia br.

- MRiRW uprzejmie informuje, że przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) jednoznacznie stanowią, że wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy zawiera m.in. informacje o liczbie zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie rolnym, a w przypadku gdy dany gatunek jest objęty przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2019 r. poz. 1149 i 1824 oraz z 2020 r. poz. 300) - liczba ta musi być zgodna z liczbą zwierząt wpisanych do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych. Jednocześnie należy zauważyć, że w ramach listy rozwijanej dla zwierząt do wyboru jest nie tylko mleko krowie, ale również np. jałówki do opasu 2-letnie i starsze oraz jałówki od 1 do 2 lat - napisał w odpowiedzi Dariusz Mamiński, radca w wydziale Prasowym Departamentu Komunikacji i Promocji MRiRW.