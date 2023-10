O dwa tygodnie dłużej niż zakładano będzie się można starać o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń”. Nabór ma się zakończyć 20 października 2023 r., a nie dziś, jak wcześniej planowano.

Nabór wniosków o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń” jest prowadzony wyłącznie drogą internetową – przez PUE Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dofinansowanie pochodzi z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

W piątek, ARiMR zdecydowała o przedłużeniu tego naboru wniosków do 20 października br.

Dla kogo wsparcie?

O przyznanie dofinansowania na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się ASF mogą się starać rolnicy – osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Muszą m.in. zajmować się chowem lub hodowlą nie mniej niż pięćdziesięciu świń (średniorocznie) albo hodowlą świń ras rodzimych lub ras czystych. Działalność prowadzona przez ubiegających się o wsparcie powinna być zarejestrowana na nieruchomości objętej inwestycją, a od realizującego ją podmiotu wymaga się wpisu do ewidencji producentów.

Na co można przeznaczyć pieniądze?

Pozyskane środki będzie można przeznaczyć m. in. na: wykonanie ogrodzenia, utworzenie zadaszonej niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do dezynfekcji, zapewnienie możliwości zdezynfekowania się osób zajmujących się obsługą świń, budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy, posadowienie silosu na paszę gotową lub zboże przeznaczone na paszę i zapewnienie utrzymywania świń odrębnie od innych zwierząt.

Limit dofinansowania w całym okresie realizacji PS WPR 2023-2027 wynosi 100 tys., a refundacji podlega 80 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych, a w przypadku inwestycji związanych z budową ogrodzenia, obowiązują osobne stawki. Rolnik może się też ubiegać o przyznanie 50-procentowej zaliczki. Należy o nią wystąpić na etapie składania wniosku o przyznanie pomocy i wnieść zabezpieczenie w formie weksla in blanco. Warto wiedzieć, że nie jest już wymagana gwarancja bankowa, którą należało mieć, gdy korzystało się z analogicznego wsparcia w ramach PROW 2014-2020.

Dofinansowanie do świń – ponad 220 mln zł na kontach hodowców

Trwa natomiast wypłata środków w ramach programu pomocy Locha Plus.

Wnioski o pomoc na odbudowę produkcji trzody chlewnej można było składać od 28 sierpnia do 15 września 2023 r. W tym czasie zarejestrowano ich nieco ponad 28 tys. Na początku października rozpoczęła się realizacja płatności. Do 5 października br. na konta 12,5 tys. rolników trafiło ponad 220 mln zł.

O dofinansowanie mogli się starać producenci rolni zagrożeni utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi wojną na Ukrainie. Prowadzona przez nich działalność musi mieć status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa, a oni sami powinni posiadać numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Oprócz tego niezbędnym do spełnienia warunkiem było prowadzenie w dniu 15 marca 2023 r. gospodarstwa, w którym utrzymywano świnie. Ponadto między 15 marca a 15 sierpnia 2023 r. musiały urodzić się w nim prosięta. Te zwierzęta powinny były zostać oznakowane i zgłoszone do bazy IRZ do 31 sierpnia 2023 r. Stawka wsparcia to 100 zł do każdego prosięcia. Jeden producent rolny może otrzymać maksymalnie 500 tys. zł.