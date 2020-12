Pomoc po koronawirusie z PROW będzie wypłacona w tym miesiącu

Zapewniła o tym dzisiaj w Sejmie wiceminister rolnictwa Anna Gembicka.

Poseł Jan Łopata określił dziś w Sejmie sytuację w rolnictwie jako katastrofalną i pytał o możliwość wykorzystania środków dostępnych z PROW – wiążąc trudności z wydatkowaniem dostępnej puli z sytuacją kadrową w ARiMR, którą to instytucję – jak twierdził – PiS zawłaszczyło.

Wiceminister rolnictwa Anna Gębicka poinformowała, że zakontraktowano 73 proc. środków dostępnych z PROW, 32,5 mld zł wypłacono, zasada N+3 pozwala wydatkować środki do 2023 roku. Poziom wydatkowania nie niesie ryzyka, że nie wykorzystamy dostępnych środków. Środki będą zakontraktowane w najbliższym czasie, wiele umów dotyczy płatności obszarowych. Rolnicy mieli trudności w gromadzeniu potrzebnych dokumentów ze względu na pandemię, co wymagało zmiany terminów. Poza tym część środków (2 proc. alokacji) będzie wypłacona jako pomoc po koronawirusie w ramach nowego działania PROW, będącego rekompensatą za utracone dochody i zachętą do utrzymania działalności. Środki zostaną wypłacone rolnikom w tym miesiącu. Wpłynęło 195 608 wniosków o przyznanie tej pomocy.

Poseł Marek Sawicki, były minister rolnictwa, dopytywał o to, dlaczego wypłacono rolnikom tylko połowę dostępnych z PROW środków i domagał się skrócenia biurokracji. Poseł Stefan Krajewski chciał wiedzieć, czy pracownicy agencji dostali wynagrodzenia za nadgodziny i pytał o przekazywanie wiedzy o Zielonym Ładzie.

Wiceminister rolnictwa Anna Gębicka zapewniła, że pieniądze będą wydane, a wydatki inwestycyjne muszą być rozłożone w czasie. Przedłużono terminy składania dokumentów w ramach "Modernizacji" ze względu na trudności związane z pandemią. Zapowiedziała odpowiedź na piśmie w sprawie nadgodzin. Trwają prace nad przygotowaniem Zielonego Ładu - wczoraj było spotkanie z Porozumieniem Rolniczym, trwają też rozmowy z organizacjami branżowymi – tak, aby potem przekazać uwagi do Komisji Europejskiej.