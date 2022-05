Co z pomocą suszową za 2021 r.?, fot. Tomasz Kuchta, farmer.pl

Wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik zapewnia w rozmowie z farmer.pl, że pomoc suszowa za 2021 rok zostanie poszkodowanym rolnikom wypłacona. Przyznaje, że rzeczywiście prace nad stosownymi przepisami w tej sprawie trochę się przeciągają, ale temat na pewno nie umknie.

Zapowiadany przez resort rolnictwa nabór wniosków o pomoc dla rolników poszkodowanych w ubiegłym roku przez suszę i inne niekorzystne zjawiska, miał ruszyć 16 maja 2022 roku. ARiMR miała je zbierać do końca czerwca br. Ale naboru do tej pory nie ogłoszono.

O to, co jest przyczyną, że nadal nie ogłoszono naboru wniosków o pomoc suszową i kiedy to nastąpi, redakcja farmer.pl zapytała wiceministra rolnictwa Ryszarda Bartosika.

Jak przyznał wiceszef resortu rolnictwa, powodem opóźnień są wyniki konsultacji społecznych proponowanych przez ministerstwo przepisów w sprawie m.in. pomocy suszowej.

- Analizujemy i dopracowujemy te przepisy tak, aby wypełnić postulaty wielu środowisk – stwierdził Ryszard Bartosik w rozmowie z dziennikarką farmer.pl.

Jak zaznaczył, są pewne rozbieżności między rolnikami a instytucjami, co do sposobu szacowania strat suszowych. - Jesteśmy cały czas w kontakcie z rolnikami z woj. zachodniopomorskiego – tam był główny problem. Chcemy te przepisy dopracować tak, aby tych kontrowersji było jak najmniej, bądź nie było w ogóle – dodał wiceminister.

Aplikacja suszowa do poprawy

Ryszard Bartosik przyznał, że resort cały czas analizuje przede wszystkim działanie aplikacji suszowej. – Myślimy, jak ją dopracować – zaznaczył w rozmowie.

Dodał, że trwają prace nad tym, aby wszystkie powiązane z aplikacją suszową urządzenia były jak najlepiej nasycone danymi do badania poziomu szkody oraz wprowadzane są nowe rozwiązania techniczne, które maja zapobiegać powstawaniu rozbieżności w ocenach.

- Ci, którzy są poszkodowani uważają, że ta susza była większa niż pokazuje to aplikacja. Ale różnie też było, powiedzmy sobie szczerze, z komisjami. Nie chcę mówić, że były nierzetelne ale, te rozbieżności były i są w obie strony: i do aplikacji są pewne uwagi, ale także do tego, jak była szacowana susza wcześniej – stwierdził wiceminister.

Na pytanie farmer.pl: Czy może Pan Minister zapewnić rolników, że pomoc suszowa za 2021 rok będzie wypłacona rolnikom? – usłyszeliśmy:

- Tak, zgodnie z naszym rozporządzeniem i przepisami, ci którzy rzeczywiście byli poszkodowani, taką pomoc otrzymają.

Czyli pomoc zostanie wypłacona, tylko nie wiadomo kiedy, bo nie wiadomo, jak długo jeszcze potrwają prace nad omawianymi przepisami.

Jaka będzie stawka pomocy suszowej za 2021 r.?

Przypomnijmy, projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR zakłada, że rolnicy, którzy ponieśli straty w minionym sezonie w wyniku suszy, ale też m.in. z powodu gradu, deszczu nawalnego czy przymrozków, będą mogli ubiegać się o dopłaty w wysokości nawet 1000 zł na 1 ha upraw rolnych.