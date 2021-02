Ponad tysiąc pomysłów na usługi rolnicze

15 lutego 2021 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy na "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych", finansowany z budżetu PROW na lata 2014-2020.

Jak wynika z wstępnych danych, rolnicy zgłosili ponad 1000 pomysłów na rozwój swojej działalności, a złożone wnioski opiewają na kwotę przekraczającą 457 mln zł.

Nie są to dane ostateczne, te znane będą na początku marca, gdy do ARiMR trafią wnioski złożone przez rolników za pośrednictwem poczty.

Nabór wniosków rozpoczął się 30 listopada 2020 roku i pierwotnie miał się zakończyć 13 stycznia 2021 r., ale z powodu COVID-19 i wprowadzonych ograniczeń, które mogły wpłynąć na liczbę złożonych wniosków, podjęta została decyzja o wydłużeniu terminu ubiegania się o pomoc do 15 lutego.

O dofinansowanie inwestycji na rozwój przedsiębiorczości mogły starać się osoby fizyczne i firmy świadczące gospodarstwom rolnym usługi wspomagające produkcję roślinną (kod PKD – 01.61.Z), chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (01.62.Z) oraz usługi następujące po zbiorach plonów (01.63.Z).

Wnioskodawcy mogą liczyć na refundację do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się m.in. koszty zakupu lub leasingu (zakończonego przeniesieniem prawa własności) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, a także koszty aparatury pomiarowej i kontrolnej oraz sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług oraz opłaty za patenty i licencje. Limit pomocy na jednego beneficjenta wynosi 500 tys. zł.