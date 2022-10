Czy są jakieś dotację na zakup ciągnika rolniczego? Jestem powiązany z leśnictwem i rolnictwem. Gospodarstwo prowadzę od 8 lat. Mam też szkołę rolniczą - pyta w liście do redakcji Pan Mateusz. Odpowiadamy: jest 500 tys. zł do wzięcia, ale trzeba się spieszyć ze złożeniem wniosku o wsparcie!

Dlaczego trzeba się spieszyć? Bo tyko do 21 października można ubiegać się o dofinansowanie w ramach działania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” z PROW 2014-2020. A to z tego programu właśnie można otrzymać do 500 tys. zł dotacji, m.in. za zakup nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej przeznaczonych do: uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, nawożenia i zbioru roślin! Pieniądze z tego programu można też przeznaczyć na zakup drona, lub stacji meteo! Jest więc możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy na usłudze, a i wykorzystania takiego sprzętu w swoim gospodarstwie.

Ile wniosków już złożono?

Nabór wniosków prowadzą oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Dokumenty można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę. Można je również przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej, a także w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Dotychczas Agencja przyjęła 858 wniosków na prawie 367 mln zł. Z bieżących statystyk wynika, że największym zainteresowaniem wsparcie to cieszy się w województwach: wielkopolskim, mazowieckim, łódzkim i zachodniopomorskim.

Podobnie jak w poprzednich latach z dofinansowania może skorzystać osoba fizyczna, prawna czy jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Jak wspomniano, wsparcie, o które można się ubiegać, wynosi nawet 500 tys. zł na jednego beneficjenta. Refundacji podlega standardowo do 50 proc. udokumentowanych kwalifikowalnych kosztów inwestycji. Natomiast jeśli chodzi o działalność związaną z zabezpieczaniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych i tą z wykorzystaniem technologii cyfrowych jest to 65 proc. Należy zaznaczyć, że w przypadku spółki cywilnej limit pomocy przysługujący każdemu wspólnikowi i spółce liczony jest łącznie.

Jak informuje ARiMR, wachlarz działalności został w tym naborze rozszerzony i można ubiegać się o wsparcie w następujących zakresach:

działalność usługowa związana z rolnictwem;

działalność usługowa związana z leśnictwem;

działalność usługowa związana z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych;

działalność usługowa związana z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji;

działalność usługowa związana z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych.

Jeśli chodzi o usługi związane z rolnictwem i leśnictwem, podmiot ubiegający się o wsparcie musi działać przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. W pozostałych przypadkach zarejestrowanie działalności gospodarczej powinno nastąpić nie później niż do dnia złożenia pierwszego wniosku o płatność, a podjęcie wykonywania tej działalności – nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Jak podaje Agencja, dofinansowanie można przeznaczyć np. na:

zakup nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej przeznaczonych do: uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, nawożenia i zbioru roślin; przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania i pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży; przygotowywania pasz;

zakup nowych maszyn, urządzeń i narzędzi przeznaczonych do: przygotowania gleby pod zalesienia; pielęgnacji upraw leśnych; ochrony lasu; przycinania lub zrębkowania gałęzi drzew; pozyskiwania i zbioru biomasy leśnej na cele energetyczne;

zakup wraz z instalacją i transportem nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń przeznaczonych do: regeneracyjnego kształtowania cieków wodnych i obszarów wodno-błotnych; układania drenażu; kopania stawów oraz zbiorników; utrzymania urządzeń melioracji wodnych;

zakup nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń przeznaczonych do mycia i dezynfekcji: budynków służących do działalności rolno - produkcyjnej, budynków gospodarczych czy inwentarsko-składowych;

zakup stacji bazowych służących do przesyłu danych; sensorów; pedometrów i akcelerometrów; dronów wykorzystywanych w produkcji roślinnej do nawożenia, opryskiwania lub sporządzania map lub do inspekcji infrastruktury; stacji meteo.

Nabór wniosków rozpoczął się 7 lipca 2022 r.