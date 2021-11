Prawie wszyscy rolnicy dostali już zaliczki dopłat

Do 12 listopada na konta bankowe rolników wpłynęło blisko 10 mld zł z tytułu zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r.

Jak wynika z najnowszych danych ARiMR, ponad milion rolników (ze wszystkich ok. 1,3 mln), którzy złożyli w tym roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich, otrzymała już zaliczki z tego tytułu w wysokości prawie 8 mld zł.

Z kolei ok. 836 tys. beneficjentów otrzymało nieco ponad 2 mld zł zaliczkowych płatności obszarowych PROW.

Wypłata tegorocznych zaliczek rozpoczęła się 18 października.

Zaliczki wypłacane są na najwyższym dopuszczonym poziomie w Unii Europejskiej. W przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą 70 proc., a jeśli chodzi o płatności obszarowe jest to 85 proc. należnych dopłat.

Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada, natomiast od 1 grudnia br. rozpocznie się przekazywanie pozostałych kwot dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW.

W tegorocznej kampanii wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło ok. 1,3 mln rolników, a koperta finansowa przeznaczona na ich realizację wynosi 15,63 mld zł. Natomiast cały budżet na płatności obszarowe z PROW za 2021 r. sięga nieco ponad 3 mld zł.

Agencja cały czas prosi, aby rolnicy oczekujący na wypłatę zaliczek, sprawdzili, czy ARiMR posiada właściwe dane dotyczące numerów ich kont bankowych - jeżeli okażą się one nieaktualne, pieniądze wrócą do Agencji. Wszelkie zmiany dotyczące rachunku należy zgłaszać do biur powiatowych ARiMR.