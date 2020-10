Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej już od 29 października

Prezes ARiMR poinformował, że od 29 października do 30 listopada br. będzie można składać wnioski o premię w ramach działania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”. Chodzi o pomoc na działalność pozarolniczą niezwiązaną z tematem ASF.

Jak wspomniano, pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości:

- 150 tys. zł - jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;

- 200 tys. zł - jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;

- 250 tys. zł - jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Pomoc przyznawana jest:

1) osobie fizycznej, która:

- jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

- ma ukończone 18 lat w dniu składnia wniosku o przyznanie pomocy,

- podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Do ww. okresu 12 miesięcy wlicza się również podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

2) beneficjentowi albo małżonkowi beneficjenta poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem, o ile nie została ustanowiona rozdzielność majątkowa pomiędzy nimi.

Pomoc udzielana będzie na podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), zgodnie ze „Szczegółowym wykazem działalności pozarolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc”.

Co istotne, wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z instrukcją, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i załączniki, których niewypełnienie lub niedołączenie do wniosku będzie skutkowało nieprzyznaniem pomocy.

Przypominamy, że aktualnie trwają lub za chwilę ruszą nabory w ramach:

Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi - od 30 września do 29 października 2020 r.

- od 30 września do 29 października 2020 r. Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej - od 15 października do 31 grudnia 2020 r.

- od 15 października do 31 grudnia 2020 r. Tworzenie grup producentów i organizacji producentów - od 19 października do 30 listopada 2020 r.

- od 19 października do 30 listopada 2020 r. Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój - od 26 października do 24 listopada 2020 r.