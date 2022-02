Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Od 28 lutego do 28 kwietnia 2022 r. można będzie ubiegać się w ARiMR o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Pomoc będzie wypłacana w formie bezzwrotnej premii, a jej wysokość będzie zależała od liczby nowo utworzonych miejsc pracy.

O pomoc na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mogą starać się rolnicy, ich małżonkowie lub domownicy, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Jak informuje ARiMR, kwota tej pomocy będzie zależała od liczby nowo utworzonych miejsc pracy i będzie wynosić:

- 150 tys. zł w przypadku utworzenia co najmniej 1 miejsca pracy;

- 200 tys. zł – co najmniej 2 miejsc pracy;

- 250 tys. zł - co najmniej 3 miejsc pracy.

Wsparcie wypłacane będzie w dwóch ratach. Pierwszą (80 proc. premii) rolnik otrzyma, gdy spełnieni warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy, a będzie miał na to 9 miesięcy (liczone od dnia doręczenia decyzji). Pozostałe 20 proc. premii wpłynie na jego konto po rozliczeniu realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do 31 sierpnia 2025.

Wnioski będą przyjmować oddziały regionalne Agencji. Dokumenty będzie można dostarczyć osobiście, przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.