Procentowy podział budżetu WPR 2023 – 2027 uzgodniony

Parlament Europejski i Rada UE doszły do porozumienia w sprawie przyszłej WPR. Więcej wsparcia otrzymają ci rolnicy, którzy stosują praktyki przyjazne dla klimatu i środowiska, a krajowe dopłat bezpośrednich w państwach członkowskich UE zostaną przeznaczone także na wsparcie małych i średnich gospodarstw. Poza tym wydatkowanie funduszy unijnych ma być bardziej przejrzyste, a ci którzy będą łamali prawo mają być surowiej karani, w porównaniu z tym, jak było dotychczas.

Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i Rady UE osiągnęli w piątek, 25 czerwca 2021 r. nieformalne porozumienie polityczne w sprawie trzech przepisów, które będą regulować politykę rolną UE w latach 2023-2027. Takiego rozwiązania spodziewał się Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa, podkreślając nie raz, że właśnie podczas kończącej się 30 czerwca br. prezydencji portugalskiej powinny zapaść kluczowe decyzje, co do kształtu przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej.

· Rządy państw członkowskich UE będą przeznaczały co najmniej 35% budżetu na rozwój obszarów wiejskich związanych z działaniami w zakresie ochrony środowiska i klimatu oraz, co do zasady, co najmniej 25% budżetu na płatności bezpośrednie powiązane z ekoprogrami.

· Co najmniej 10% krajowych płatności bezpośrednich będzie musiało zostać przeznaczonych na wspieranie małych i średnich gospodarstw rolnych.

· Europosłowie uznali, że w wypadku naruszeń przepisów rolnicy powinni tracić 10% swoich uprawnień finansowych (wzrost z dzisiejszych 5%).

Wspomniani negocjatorzy poparli zmianę polityki, która ich zdaniem powinna lepiej dostosować unijną politykę rolną do potrzeb poszczególnych państw członkowskich. Podkreślają oni jednak, że polityka rolna Unii Europejskiej również musi pozostać wspólna. Nowe przepisy stanowią, że rządy krajowe powinny opracowywać plany strategiczne, które zatwierdzi Komisja Europejska, określając, w jaki sposób zamierzają realizować cele UE w swoich krajach. Komisja sprawdzałaby je oraz ich zgodność z przepisami UE.



Przede wszystkim środowisko i klimat

Dzięki eurodeputowanym – podaje w komunikacie Parlament Europejski – wzmocnienie bioróżnorodności w UE oraz wypełnienie zobowiązań Unii Europejskiej wynikających z Porozumienia Paryskiego stanie się jednym z celów przyszłej unijnej polityki rolnej. Parlamentarzyści zapewniają również, że podczas oceny krajowych planów strategicznych Komisja powinna sprawdzić ich wkład w realizację zobowiązań UE w zakresie środowiska i klimatu oraz celów strategii UE „Od pola do stołu" i celów różnorodności biologicznej w 2030 roku. Podczas negocjacji Parlament nalegał na wzmocnienie obowiązkowych praktyk przyjaznych dla klimatu i środowiska, tzw. warunkowości, o które każdy rolnik musi się ubiegać, aby uzyskać bezpośrednie wsparcie. Ponadto eurodeputowani zmuszają rządy państw członkowskich UE do przeznaczenia co najmniej 35% budżetu na rozwój obszarów wiejskich związanych z działaniami w zakresie ochrony środowiska i klimatu oraz, co do zasady, co najmniej 25% budżetu na płatności bezpośrednie powiązane z ekoprogrami.

Więcej pieniędzy dla małych gospodarstw i kary

Co najmniej 10% krajowych płatności bezpośrednich będzie musiało zostać przeznaczonych na wspieranie małych i średnich gospodarstw rolnych. W tym celu państwa członkowskie mogą zastosować redystrybucyjną płatność uzupełniającą lub zdecydować się na stopniowe zmniejszanie rocznych płatności bezpośrednich (capping) dla rolników przysługującym powyżej 60 000 euro i ograniczyć je do 100 000 euro.

Państwa UE mogłyby przeznaczyć co najmniej 3% swoich budżetów WPR na wspieranie młodych rolników. Wsparcie dla nowych rolników mogłoby być udzielane z funduszy na rozwój obszarów wiejskich. Posłowie do PE nalegali również na silniejszą ochronę praw pracowników rolnych. Poprosili Radę o ustanowienie mechanizmu łączącego najpóźniej od 2025 r. krajowych inspektorów pracy z agencjami płatniczymi WPR w celu karania naruszeń unijnych przepisów pracy.

Pieniądze w kryzysie

W trakcie negocjacji Parlament forsował dalsze środki, które pomogą rolnikom radzić sobie z ryzykiem i potencjalnymi przyszłymi kryzysami. Wprowadzili środki w celu zapewnienia, że ​​rynek będzie bardziej przejrzysty i lepiej przygotowany na potencjalne turbulencje, a praktyki mające na celu wyższe standardy w zakresie ochrony środowiska, zdrowia zwierząt lub dobrostanu zwierząt będą zwolnione z reguł konkurencji. Istniejąca rezerwa kryzysowa, pomagająca rolnikom w sytuacji niestabilności cenowej lub rynkowej, zostanie przekształcona z instrumentu doraźnego w stały instrument o odpowiednim budżecie.

Posłowie do PE nalegali na większą przejrzystość wydatkowanych pieniędzy, w tym także oceny czy należą się one ostatecznym beneficjentom. Nowe przepisy mają nie dopuścić do obchodzenia przepisów i należycie chronić fundusze UE. Parlament Europejski zadbał również o to, by ci, którzy wielokrotnie naruszyli wymogi UE (np. dotyczące środowiska i dobrostanu zwierząt), podlegali wyższym sankcjom. – czytamy w komunikacie Parlamentu. Europosłowie uznali, że w wypadku naruszeń rolnicy powinni tracić 10% swoich uprawnień finansowych (wzrost z dzisiejszych 5%).

Następne kroki

Po osiągnięciu porozumienia politycznego powyższe ustalenia wymagają dopracowania pod względem technicznym i prawnym. Aby one mogły wejść w życie będą musiała zostać zatwierdzone przez Parlament Europejski – ​​najpierw przez Komisję Rolnictwa, a następnie przez całą Izbę – oraz przez Radę. Nowe zasady polityki rolnej UE powinny obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

Ostatnia reforma unijnej polityki rolnej, miała miejsce w 1962 r., sięgała 2013 r. Zasady WPR na lata 2013-2020 wygasły 31 grudnia 2020 r., ale zostały przedłużone i zastąpione przepisami przejściowymi do końca 2022 r. WPR stanowi mniej niż jedną trzecią (31,95% lub 386,6 mld euro) budżetu wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021–2027 (1,21 bln euro). Około 70% budżetu WPR wspiera dochody od sześciu do siedmiu milionów gospodarstw w UE.