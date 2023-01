Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozszerza zakres uprawnionych do skorzystania z ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. Jak dotąd beneficjentami programu były gospodarstwa, których powierzchnia rolna nie przekracza 75 ha. Obecnie możliwość skorzystania z programu uzyskały także większe gospodarstwa.

Zmiana weszła w życie w grudniu 2022 r. Od 8. 12. 2022 r. obowiązuje nowy Regulamin naboru wniosków. Zmienił się również sam wniosek. Niestety to jedyne zmiany jakie zaszły w projekcie - stawki dopłat pozostają na tym samym poziomie.

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie podpisany został w 2019 r. przez Ministerstwo Rozwoju Rolnictwa i Wsi, we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Do współpracy, na mocy porozumienia, została zaproszona także Krajowa Stacja Chemiczno – Rolnicza.

Początkowo projekt skierowany był do rolników posiadających gospodarstwa o areale nie przekraczającym 75 ha, dla gleb o pH poniżej lub równym 5,5. Aktualnie grono beneficjentów zostało rozszerzone o duże gospodarstwa, jednak z zastrzeżeniem, iż dofinansowanie dostaną one jedynie do pierwszych 75 ha swoich gruntów, w kwocie do 100 zł do tony czystego składnika odkwaszającego (kwota wyliczana jest na podstawie faktury).

Nabór wniosków realizowany jest w sposób ciągły do końca października 2023 r. lub do wyczerpania środków. Dokumenty przyjmują Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze, a następnie kierowane są one do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szczegółowe informacje, w tym wzór wniosku, zamieszczane są na stronach internetowych OSCh-R oraz Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

Dofinansowanie w Programie priorytetowym pt.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”, będzie przysługiwało do zakupu:

wapna nawozowego, odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonym w zrozporządzeniu Ministra Gospodarki (Dz. U Nr 183, poz. 1229), oraz

określonym w zrozporządzeniu Ministra Gospodarki (Dz. U Nr 183, poz. 1229), oraz środka wapnującego, odpowiadającego typom środków wapnujących, o których mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów.

Biorąc pod uwagę jasne wytyczne dotyczące dofinansowywanego składnika należy pamiętać, aby na fakturze zakupowej umieszczone zostały informacje o typie i odmianie zakupionego wapna nawozowego lub środków wapnujących oraz zawartość CaO lub CaO+MgO. Jest to element wymagany do przyznania dofinansowania.

Kwoty dofinansowania przedsięwzięcia wynoszą:

dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych - do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO),

dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych - do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO),

dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych - do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO),

dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha 75 ha użytków rolnych - do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO), z założeniem dopłaty jedynie do 75 ha powierzchni

Dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej udzielane jest nie częściej niż raz 4 lata na podstawie badania odczynu gleby, które należy wykonać na próbce z powierzchni nie większej niż 4 ha. Na bazie wyniku testu, dla gleb o pH poniżej lub równemu 5,5 OSCh-R wyda opinię (zalecenie) nawozowe.

Istotny jest fakt, że dofinansowanie nie przysługuje do transportu oraz rozsiania wapna nawozowego i środków wapnujących. Koszty kwalifikowane w projekcie, obejmują jedynie zakup wapna i środków wapnujących.

Okres kwalifikowalności kosztów obejmuje daty od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r.