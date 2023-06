Wydłużenie terminu sprzedaży zbóż z możliwością uzyskania dopłat to jeden z postulatów rolników ze Zjednoczonej Wsi, którzy protestowali ostatnio w Dorohusku.

Ponieważ nadal mamy delikatną nadwyżkę w zbożach, których rolnicy nie sprzedali podjęliśmy z razem z panem premierem Mateuszem Morawieckim decyzję, że również ci rolnicy, którzy sprzedadzą zboże nie do 30 czerwca, jak było do tej pory, tylko do 15 lipca dostaną dopłaty - powiedział Robert Telus podczas konferencji.

Jednocześnie minister zaznaczył, że kolejnego wydłużenia tego terminu nie będzie i zaapelował do rolników o mobilizację i opróżnianie magazynów.

- Myślę, że dzisiaj to jest hitowa informacja, bo miałem wiele sygnałów od rolników, którzy bardzo na to liczyli - dodał.

Minister zaznaczył też, że większość apeli o dłuższy termin pochodziła z Lubelszczyzny.

W czasie briefingu minister zapewniał, że na tę chwilę sytuacja ze zbożem jest stabilna, trudno jednak powiedzieć, co wydarzy się po żniwach, dlatego ministerstwo trzyma rękę na pulsie.

Na tę chwilę mamy mamy sytuację opanowaną - zapewnił szef resortu rolnictwa. - Jednak mam świadomość, że po żniwach ta sytuacja może się zmienić. Żeby to było jasne, nie to, że już się w tej chwili wielkie radości odśpiewuję, bo wiem o tym, że może być ta sytuacja trudna. Ale na tę chwilę mamy sytuację opanowaną, magazyny mamy przygotowane na żniwa i mam nadzieję, że sobie poradzimy. Ja bardzo ostrożnie podchodzę do tego, żeby mówić, co będzie w przyszłości dlategom, że mamy wojnę za granicą i rynek nie jest stabilny.