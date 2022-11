Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej wprowadza do praktyki rolniczej ekoschemat – rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi. Składa się on z kilku praktyk, które są już znane rolnikom i były przez nich wykorzystywane w uprawie. Realizując je, producenci otrzymają dodatkowe pieniądze, które powiększą ich płatności bezpośrednie. Przyjrzyjmy się, dlaczego zostały one zdefiniowane jako rolnictwo węglowe i na jakie dopłaty mogą liczyć ci rolnicy, którzy będą te praktyki stosowali.

UE wprowadziła przepisy mające na celu ograniczenie emisji o co najmniej 40 proc. do 2030 r. Z optymizmem patrzy w przyszłość. W jej ocenie skuteczna realizacja krajowych planów w zakresie energii i klimatu przedłożonych Komisji w latach 2019/2020 może doprowadzić do redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE-27 o 41 proc. w 2030 r. w porównaniu z 1990 r.

Niebawem pakiet prawny

Obowiązujące prawodawstwo jest obecnie aktualizowane. Komisja Europejska ma niebawem przedstawić pakiet rozwiązań prawnych dla rolnictwa węglowego. Według ostatnich informacji zostanie on zaprezentowany w tym roku. Będzie on definiował zasady funkcjonowania rolnictwa węglowego (carbon farming), system autoryzacji i praw. Jedno jest pewne – to prawo ma doprowadzić w praktyce do redukcji emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 r. w całej Wspólnocie. Wspomniany pakiet prawny, który będzie ogłoszony 30 listopada br., będzie zawierał przegląd aktów unijnego prawodawstwa klimatycznego, w tym systemu ETS, rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego, przepisów dotyczących transportu i użytkowania gruntów, określając realnie sposoby, poprzez które Komisja zamierza osiągnąć cele klimatyczne UE w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Ekoschemat Rolnictwo węglowe, który rolnicy znają z Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, ma zachęcić producentów rolnych do wejścia w machinę prawno-finansową, która stanie się poważnym narzędziem w ramach Unii Europejskiej.

Rolnictwo wobec gazów cieplarnianych

Emisje CO₂ pochodzące ze zużycia energii są głównym czynnikiem przyczyniającym się do globalnego ocieplenia i odpowiadają za ok. 75 proc. wszystkich antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych w UE. Wpływają na nie takie czynniki, jak warunki klimatyczne (np. mroźna/długa zima lub gorące lato), wzrost gospodarczy, wielkość populacji, transport i działalność przemysłowa. Neutralność klimatyczną można osiągnąć, jedynie określając bardziej ambitne polityki na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu. W osiągnięciu tego celu mają także pomóc rolnicy.

Całkowita emisja gazów cieplarnianych z polskiego rolnictwa wyniosła w 2018 r. (według danych naszego rządu) ok. 8 proc. całkowitej antropogenicznej emisji kraju. Polskie rolnictwo jest przede wszystkim źródłem emisji podtlenku azotu (N₂O) i odpowiada za 79,6 proc. całkowitej, antropogennej emisji tego gazu. Jeśli chodzi o całkowitą emisję podtlenku azotu z rolnictwa, to w 87,4 proc. pochodziła ona z użytkowania gruntów (nawożenia azotowego), a w 12,6 proc. powstała w wyniku gospodarki odchodami zwierzęcymi. Emisja metanu (CH₄) z rolnictwa w 2018 r. to 29,9 proc. emisji ze wszystkich źródeł krajowych. W polskim rolnictwie głównymi źródłami emisji metanu jest fermentacja jelitowa (89,5 proc.) oraz gospodarka odchodami zwierzęcymi (10,3 proc.). Jeśli chodzi o łączną emisję gazów cieplarnianych (GHG) z rolnictwa, liczoną w ekwiwalencie dwutlenku węgla (CO2), to głównymi źródłami emisji w 2018 r. były gleby rolnicze (46 proc.) oraz fermentacja jelitowa (39,4 proc.).

Cele nowego ekoschematu

Wspólna Polityka Rolna od lat nie jest już wyłącznie polityką sektorową. Bezpośrednio lub pośrednio włączona jest w realizację polityki klimatycznej. Ponad jedna trzecia wszystkich środków w ramach WPR w latach 2014-2020 była powiązana z działaniami na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Ta proporcja rośnie w nowym okresie programowania.

Gleba zawiera duże ilości materii organicznej, jest zatem ważnym magazynem węgla (C). Intensywna i agresywna uprawa terenów rolniczych powoduje szybkie uwalnianie CO₂. Podczas orania gleby zwiększa się ilość tlenu docierającego do głębszych warstw gleby, ale także wzrasta ilość uwalnianego do powietrza CO₂, gdyż intensywniej zachodzi proces utleniania i rozkład materii organicznej.

Celem interwencji zapisanych w ekoschemacie rolnictwo węglowe jest wsparcie praktyk rolniczych, które zwiększają składowanie węgla w glebie, magazynują CO₂ z atmosfery w roślinach i zmniejszają jego emisję. Sekwestracja dwutlenku węgla w rolnictwie przynosi wiele korzyści dla zdrowia gleby i dodatkowo pozytywnie oddziałuje na środowisko wodne, powietrze i bioróżnorodność. Jedną z największych korzyści wynikających ze wsparcia praktyk przyczyniających się do magazynowania węgla organicznego jest zdrowie gleby. Jako najważniejsze korzyści związane z utrzymaniem zdrowych gleb można wymienić: wyższe poziomy materii organicznej w glebie, lepszą zdolność do wychwytywania i magazynowania węgla w glebie (lepsza sekwestracja węgla), ulepszoną strukturę gleby, która zwiększa odporność na zmienność pogody, większą odporność na susze i powodzie. Zdrowsze gleby mają także poprawioną zdolność do zatrzymywania większej ilości składników odżywczych, co ogranicza ich spływ z pól uprawnych.

Jakie działania w rolnictwie węglowym?

Zdefiniowaniu rolnictwa węglowego i zarządzaniu składnikami odżywczymi poświęcono w Krajowym Planie Strategicznym 20 stron. W ramach tego ekoschematu dotacjami objęte będą następujące praktyki: ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt; międzyplony ozime i wsiewki śródpolne; opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia; zróżnicowana struktura uprawy; wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin; stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo, uproszczone systemy uprawy i wymieszanie słomy z glebą. Do tych ośmiu praktyk, o ile zostaną one wdrożone przez rolników, będzie można uzyskać dopłaty. Za powyższe praktyki rolnicy będą otrzymywali punkty. Do każdej z tych praktyk przypisano odpowiednią liczbę punktów. Warunkiem przystąpienia do ekoschematu rolnictwo węglowe jest uzyskanie przez rolnika minimalnej liczby punktów, która odpowiada równowartości punktów, jaką rolnik otrzymałby, gdyby realizował na co najmniej 25 proc. powierzchni użytków rolnych najwyżej punktowaną praktykę. Niektóre praktyki wykluczają się nawzajem, więc nie będzie można uzyskać płatności do wszystkich wymienionych powyżej działań na tym samym gruncie. Praktyka „wymieszanie słony z glebą” nie łączy się na tej samej działce z praktyką „stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo” i z praktyką „uproszczone systemy upraw”. Na tej samej działce nie będzie można także łączyć praktyki „wymieszanie obornika” ze stosowaniem płynnych nawozów naturalnych, uproszczonymi systemami upraw i wymieszaniem słomy z glebą. Jeśli rolnicy będą chcieli uzyskać dotację do międzyplonów, to nie uzyskają płatności do wymieszania obornika, stosowania płynnych nawozów naturalnych, uproszczonych systemów upraw i wymieszania słomy z glebą.

Płatności dla praktyk

Każdej z ośmiu praktyk w rolnictwie węglowym przypisano liczbę punktów (tabela 1). Na obecnym etapie szacuje się, że każdy 1 pkt odpowiada płatności w wysokości 100 zł. Płatność na hektar będzie zależna od ilości realizowanych praktyk (tabela 2 przedstawia jednostkowe płatności). Oczywiście, założono także, do ilu hektarów w skali całego kraju będą wypłacane płatności w poszczególnych praktykach. To oznacza, że płatność może być wyższa, ale może być także niższa na hektar i różnić się od tych, które zostały przedstawione w tabeli 2. Będzie uzależniona od zainteresowania realizacją danej praktyki przez rolników. W sumie ekoschemat Rolnictwo węglowe – według założeń – ma objąć dopłatami ponad 10 mln ha gruntów. Gruntów ornych mamy ok. 14 mln ha, a tych użytkowanych rolniczo ponad 18 mln ha.