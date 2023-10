Rolnicy powoli odzyskują pieniądze za sprzedaną kukurydzę. Na wsparcie mogą też liczyć podmioty, które w ub. roku skupowały mokrą kukurydzę, pod warunkiem, że do 30 października złożą stosowny wniosek. Czasu zostało więc niewiele.

Producenci rolni, którzy w latach 2022-2023 co najmniej raz nie otrzymali zapłaty za sprzedaną kukurydzę, mogli się ubiegać o przyznanie wsparcia do 6 października 2023 r. Wnioski złożyło ponad 500 rolników, którzy ubiegają się o ok. 40 mln zł pomocy. 12 października Agencja rozpoczęła realizację płatności z tego tytułu. Dotychczas, tj. do 25 października br., 400 wnioskujących otrzymało ponad 20 mln zł dofinansowania.

Kto otrzyma pomoc?

Oferta pomocy była skierowana do producentów rolnych, którzy:

w tym bądź poprzednim roku co najmniej raz nie otrzymali zapłaty za sprzedaną kukurydzę;

uprawiali kukurydzę i otrzymali w 2022 roku płatności bezpośrednich z tego tytułu;

są zagrożeni utratą płynności finansowej w związku z trwającą wojną;

mają status mikro-, małego albo średniego przedsiębiorstwa;

są wpisani do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

są wpisani do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; na dzień 31 sierpnia 2023 r. nie kwalifikowali się do przyznania rekompensaty z Funduszu Ochrony Rolnictwa.

Wysokość pomocy nie może przekroczyć 80 proc. kwoty, która widnieje na niezapłaconych fakturach, rachunkach lub innych dokumentach księgowych stanowiących potwierdzenie sprzedaży. W przypadku producenta rolnego, który rozlicza VAT na zasadach ogólnych, pod uwagę jest brana kwota netto, natomiast brutto – jeśli chodzi o tzw. ryczałtowców.

Dopłaty do mokrej kukurydzy

Do 30 października 2023 r. można się ubiegać o dopłaty do mokrej kukurydzy. Dotychczas, tj. do 24 października br. ARiMR zarejestrowała ponad 100 takich wniosków.

O pomoc mogą się ubiegać podmioty prowadzące skup kukurydzy lub zajmujące się obrotem nią, które między 15 września a 31 grudnia 2022 r. nabyły od rolników mokre ziarno tej rośliny i w wyniku braku stabilizacji na rynku przez wojnę na Ukrainie poniosły dodatkowe koszty.

Wysokość wsparcia stanowi wynik mnożenia stawki pomocy (200 zł) i liczby ton mokrej kukurydzy nabytej w ww. okresie – nie może jednak przekroczyć iloczynu liczby ton kukurydzy sprzedanej po 15 marca 2023 r. i współczynnika 1,25.

Wnioski, z dołączonymi kopiami lub duplikatami faktur VAT potwierdzających nabycie mokrej kukurydzy pomiędzy 15 września a 31 grudnia 2022 r. oraz sprzedaż kukurydzy po 15 marca 2023 r., przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokumenty można złożyć osobiście w placówce ARiMR, wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej, za pośrednictwem platformy ePUAP lub skorzystać z usługi mObywatel na stronie gov.pl