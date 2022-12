Rok oczekiwania na wnioski od rolników o pomoc finansową na odtworzenie potencjału produkcji rolnej. Efekt? 60 chętnych. Rolnicy nie są zainteresowani pomocą na wznowienie produkcji?

Przypomnijmy, w ramach programu pomocy dla producentów rolnych, w których uprawach w 2021 r. powstały szkody spowodowane przez suszę lub inne niekorzystne warunki atmosferyczne (nabór przeprowadzono w drugiej połowie czerwca 2022 r.) złożono 45 229 wniosków o takie wsparcie.

Wsparcie dla rodzin rolniczych - wpływają kolejne wnioski

W dopiero co zakończonym naborze wniosków o pomoc w ramach wsparcia dla rodzin rolniczych, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w ich gospodarstwach w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, do ARiMR wpłynęło kolejne 230 tys. podań.

Z ASF też wciąż się w naszym kraju nie uporaliśmy.

Tymczasem, jak przypomina Agencja, do 30 grudnia 2022 r. rolnicy mają czas, by starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej. Wsparcie to pochodzi z budżetu PROW 2014-2020 i skierowane jest do gospodarzy, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych lub ASF.

Nabór ten (a konkretnie ta jego edycja - 11. z kolei) trwa od początku stycznia br. I co się okazuje? W tegorocznym naborze do tej pory do placówek ARiMR wpłynęło jedynie 60 wniosków o pomoc na kwotę 5,94 mln zł.

Rolnicy nie są zainteresowani pomocą na wznowienie produkcji?

O pomoc na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej mogą się starać dwie grupy rolników. Do pierwszej należą ci, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych, czyli deszczu nawalnego, suszy, przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania, obsunięcia się ziemi, lawiny, gradu, huraganu czy uderzenia pioruna. Drugą stanowią poszkodowani w wyniku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Dofinansowanie za szkody w gospodarstwie

O dofinansowanie można się ubiegać, gdy szkody w gospodarstwie, np. w sprzęcie, uprawach rolnych albo zwierzętach gospodarskich, powstały w roku, w którym jest składany wniosek lub w jednym z dwóch poprzednich lat. Straty muszą wynosić przynajmniej 30 proc. średniorocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda. Do oszacowania można przyjąć również pięć lat poprzedzających rok wystąpienia szkody, jednak w tym przypadku pomija się lata o najwyższej i najniższej produkcji. Z kolei jeśli w gospodarstwie wystąpi ASF, o pomoc mogą starać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał w drodze decyzji zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok, a w dniu jej wydania zwierzęta, których dotyczyła, stanowiły co najmniej 30 proc. trzody chlewnej posiadanej przez rolnika.

Maksymalna pomoc, jaką można otrzymać w ramach tego wsparcia w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, to 300 tys. zł na jednego beneficjenta i gospodarstwo. Poziom dofinasowania nie może przekroczyć jednak 80 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację danej inwestycji.

Pomoc klęskowa dla rodzin

Rekompensaty z tytułu szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych można przeznaczyć na odtworzenie składników gospodarstwa, które uległy zniszczeniu. Wartość szkody musi oszacować komisja powołana przez wojewodę, a zakres kosztów podlegających refundacji musi być zgodny z katalogiem kosztów kwalifikowanych. I tak, w przypadku gdy w wyniku klęski żywiołowej zniszczona została konkretna maszyna rolnicza, można otrzymać dofinansowanie na jej odkupienie. Trzeba pamiętać, że musi to być nowa maszyna. A jeśli np. w wyniku przejścia huraganu zniszczeniu uległ sad, pomoc finansowa powinna zostać przeznaczona na odtworzenie uszkodzonych nasadzeń. Natomiast gdy przyczyną strat jest ASF, inwestycje realizowane z dofinansowaniem nie mogą być związane z produkcją świń.

Wnioski o pomoc można składać od 3 stycznia 2022 r. Łącznie w zakończonych 10. naborach przeprowadzonych w ramach PROW 2014 – 2020 umowy o przyznaniu wsparcia zostały podpisane z ok. 600 beneficjentami na kwotę 31,3 mln zł.

O wsparcie na Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej - zgodnie z aktualizacją harmonogramu naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 - będzie się można ubiegać jeszcze w przyszłym roku.