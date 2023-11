Rolnicy muszą mieć oczy dokoła głowy, bo wyzwania które są stawiane przed nimi po prostu tego od nich wymagają. Muszą realizować wiele polityk, w tym także te klimatyczne, co oczywiście nie jest dla nich łatwe. Potrzebują stabilności i przewidywalności. W jakim kierunku zmierzać będzie Wspólna Polityka Rolna? O tym, czego potrzebują rolnicy i jak powinna ewoluować polityka rolna będziemy rozmawiali podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie.

Janusz Wojciechowski w ostatnim wywiadzie dla Farmera wskazywał na potrzebę przemodelowania Wspólnej Polityki Rolnej i powołanie do życia tzw. trzeciego filaru tej polityki.

Trzeci filar byłby funduszem, który wspomagałby rolników w sytuacjach kryzysowych.

Ambicją Janusza Wojciechowskiego jest powołanie do życia takiego funduszu jeszcze przed upływem kadencji obecnej Komisji Europejskiej, które teraz przewodniczy Ursula von der Leyen.

– Praca rolnika nie może przypominać chodzenia sapera po polu minowym. Ogromne ryzyka, z którymi mogą zetknąć się rolnicy nie udźwigną żadne fundusze ubezpieczeniowe – mówi Janusz Wojciechowski, który weźmie udział w konferencji Farmera. Doroczna konferencja pt. „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie” odbędzie się 14 listopada br. w Warszawie. Rolnicy będą mogli spotkać się z unijnym komisarzem ds. rolnictwa w pierwszej, inauguracyjnej części konferencji, której mottem przewodnim jest zarządzanie ryzykiem w produkcji rolniczej.

Na najbliższych pięć lat została wytyczona Wspólna Polityka Rolna, ale teraz jest ten właściwy moment, w którym rolnicy muszą dać sygnał co będzie potem. Założenia dla funkcjonowania trzeciego filaru WPR powstaną teraz – co jest ambicją Wojciechowskiego – a będą one realizowane przez kolejną, powołaną Komisją Europejską.

Ocena efektów obecnej WPR

Kadencja obecnej Komisji Europejskiej, w której jest polski komisarz zakończy się w przyszłym roku, jesienią. Co się wydarzy do tego czasu?

Krajowe Plany Strategiczne są realizowane przez kraje członkowskie Wspólnoty. W grudniu br. powstanie raport o stanie Wspólnej Polityki Rolnej, który będzie pokazywał m.in. jak są realizowane plany strategiczne w poszczególnych krajach tworzących Unię Europejską.

Komisja zdobędzie wiedzę o tym, jak rolnicy odpowiedzieli na ekoschematy w Unii Europejskiej. Wiadomo, co zostało zaproponowane rolnikom, teraz spojrzy na efekty. – Cieszę się, że polski plan strategiczny zadziałał i że te obawy, które mówiły tym, że rolnicy nie będą w stanie złożyć żadnych wniosków o dotacje ze względu na skomplikowane procedury nie potwierdziły się – dodaje komisarz ds. rolnictwa. – Okazało się, że jest więcej chętnych do realizacji ekoschematów w stosunku do zaplanowanych środków, zadział ekoschemat dobrostan, zadziałało rolnictwo węglowe, a prawie 200 tys. rolników przeszło na płatności ryczałtowe – ocenia Wojciechowski polski KPS.

Najlepszy moment na decyzje

Nie da się ukryć, że rolnictwo to jest to taki dział gospodarki, który jest szczególnie wrażliwy na działanie różnego ryzyka. Wynika to z jego specyfiki bowiem pomimo ogromnego postępu w rolnictwie, wprowadzania ulepszeń agrotechnicznych, pomimo stosowania najnowocześniejszych systemów kontroli, to i tak nadal los rolnika jest w rękach natury. Ale to wcale nie oznacza, że są oni bezradni wobec sił przyrody.

Strategicznym zadaniem na kolejne miesiące będzie strategiczny dialog o przyszłości rolnictwa w Europie, to co zapowiedziała Ursula von der Leyen z inspiracji polskiego komisarza. Ma powstać dokument strategiczny, czy to w formie komunikat Komisji czy też strategii.

Strategiczne podejście do rolnictwa w przyszłości będzie opierało się na zasadzie 4S, czyli „security” (bezpieczeństwo żywnościowe), „stability” (stabilność), „sustainability” (zrównoważony rozwój) i „solidarity” (solidarność).

3 mln gospodarstw rolnych w całej UE zniknęło w ciągu dekady, było ich 12 milionów, jest obecnie 9 mln. Tempo likwidacji gospodarstw rolnych jest niższe w Polsce od średniej unijnej – ubyło ich 14%, natomiast bardzo wysokie straty poniosło intensywny rolnictwo holenderskie – 27% gospodarstw zostało zlikwidowanych w tym kraju. To pokazuje, że rolnictwo europejskie potrzebuje stabilności, nie tylko na poziomie opłacalności produkcji, ale także w zakresie prawnym.

– Wyzwań – jak widać przed europejskim rolnictwem – nie brakuje. Podstawowe z nich brzmi: jak zapewnić ciągłość produkcji w rolnictwie? – mówi komisarz.

Ciągłości produkcji zagrażają m.in. katastrofy klimatyczne. System pomagania rolnikom w sytuacjach kryzysowych musi zostać wzmocniony. Rolnicy nie mogą zostać sami, będę wnioskował o to w strategicznym dokumencie. Chciałbym, żeby został utworzony specjalny fundusz w budżecie Wspólnej Polityki Rolnej, specjalny trzeci filar tej polityki, który będzie wspierał rolników w sytuacjach kryzysowych – dodaje.

– Jeżeli mamy wspólny rynek, wspólną politykę rolną, wspólne fundusze na tę politykę, to powinniśmy mieć także wspólne narzędzia interwencji w sytuacjach kryzysowych – konkluduje Janusz Wojciechowski.