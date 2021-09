Rolniku pamiętaj: Modernizacja gospodarstw rolnych - koniec naboru 20 września br.

Przypominamy: nabór wniosków w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” z budżetu PROW 2014-2020 kończy się 20 września 2021 r. Z Haliną Szymańską, Prezes ARiMR rozmawiamy między innymi o tym, jakie jest zainteresowanie tym programem oraz jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie finansowe dla planowanych inwestycji w gospodarstwie.

Tegoroczny nabór wniosków w ramach "Modernizacja gospodarstw rolnych" rozpoczął się 21 czerwca i po wydłużeniu terminu potrwa do 20 września 2021 roku. Przypominamy, że rolnicy mają możliwość składania wniosków o pomoc finansową we wszystkich obszarach wsparcia w ramach tego programu:

rozwoju produkcji prosiąt (obszar A);

(obszar A); rozwoju produkcji mleka krowiego (obszar B);

(obszar B); rozwoju produkcji bydła mięsnego (obszar C);

(obszar C); inwestycji związanych z racjonalizacją technologii produkcji (obszar D).

Wysokość dofinansowania na rozwój produkcji prosiąt wynosi 900 tys. zł. Dofinansowanie rozwoju produkcji mleka krowiego, a także rozwoju produkcji bydła mięsnego wynosi natomiast 500 tys. zł.

Rolnicy, którzy starają się o wsparcie na inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji mogą za to otrzymać środki w wysokości 500 tys. zł.

Dodatkowo w tym naborze, producenci mogą wnioskować o wsparcie do nawadniania (obszar E). Dofinansowanie w tym przypadku wynosi 100 tys. zł.

Jak wynika z informacji przekazanych redakcji farmer.pl przez Halinę Szymańską, Prezes ARiMR do końca sierpnia rolnicy złożyli w omawianym naborze ok. 4200 wniosków o wsparcie, na kwotę ponad 804 mln zł, a największym zainteresowaniem cieszył się obszar D.

Czasu na złożenie wniosku pozostało już niewiele - nabór na "Modernizację gospodarstw rolnych" kończy się 20 września br.

Farmer.pl zapytał Panią Prezes o to, jakie najbardziej istotne warunki trzeba spełnić, by móc myśleć o ubieganiu się o dodatkowe wsparcie finansowe dla planowane inwestycje w gospodarstwie i czy na pewno starczy pieniędzy dla wszystkich zainteresowanych rolników. Jaką otrzymaliśmy odpowiedź? Zachęcamy do zapoznania się z poniższym materiałem filmowym: