Co mają robić rolnicy, których wnioski o dotację zostały przyjęte (czy to w naborze o rozwój usług rolniczych czy w innych), ale zabrakło dla nich środków? ARiMR odpowiada.

- Składałem wniosek o pieniądze na Rozwój usług rolniczych. Otrzymałem informację, że póki co na moje miejsce rankingowe brak środków. I nie wiem czy mam czekać czy myśleć o innych inwestycjach? - z takim pytaniem zwrócił się do redakcji farmer.pl jeden z rolników.

Inny napisał tak: - ARiMR przyjmuje nowe działania, a nie rozpatruje wniosków już złożonych. Mają nadwyżkę niewykorzystanych środków, to zamiast dołożyć to do działań, które już są złożone i niewykorzystane wnioski (Rozwój Usług Rolniczych - dwa lata już mój wniosek w Agencji leży) to robią kolejne nabory. Ogarnąć taki wniosek to też koszt około 5 tysięcy zł.

- Co mają robić rolnicy, których wnioski o dotację zostały przyjęte (czy to w naborze o rozwój usług rolniczych czy w innych), ale zabrakło dla nich środków? - redakcja zwróciła się więc z takim pytaniem do ARiMR.

Jaką odpowiedź uzyskaliśmy?

Warto pozostawać w stałym kontakcie z Agencją

Ostatni nabór na „Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych” przeprowadzony został między 7 lipca a 21 października 2022 r.

W jego ramach złożonych zostało 7 151 wniosków o przyznanie pomocy na 3,1 mld zł.

- W oparciu o punktację sporządzona i opublikowana została lista rankingowa określająca kolejność przysługiwania pomocy. Pierwotnie określony limit powodował, że wsparciem można było objąć 2 347 wniosków. Dotychczas ARiMR zawarła 46 umów z ubiegającymi się o to dofinansowanie. Aktualnie, w związku z zatwierdzonym przez KE zwiększeniem budżetu, w limicie środków mieści się niemal 3 tys. wniosków. Ostateczna liczba tych objętych dofinansowaniem będzie znana po zakończeniu weryfikacji dokumentacji (ze względu na m.in. zmiany kursu wymiany euro na złote, możliwą rezygnację wnioskodawców z ubiegania się o pomoc, korekty kwot pomocy, modyfikację punktacji we wnioskach znajdujących się na wyższych pozycjach listy) - wyjaśnia Biuro Prasowe ARiMR.

I dodaje: - Warto więc pozostawać w stałym kontakcie z Agencją i śledzić przekazywane przez nią informacje. Zgodnie z przepisami ci, których wnioski po pełnym zakontraktowaniu budżetu będą znajdować się poza limitem środków, zostaną poinformowani o odmowie przyznania pomocy.

Przesunięcia w budżecie PROW 2014-2020

ARiMR poinformowała też, że trwają prace dotyczące relokacji środków na poszczególne działania z PROW 2014-2020, które wymagają zgody Komisji Europejskiej, ale nie do kompetencji Agencji należy podejmowanie decyzji dotyczących przesunięć w budżecie.

Informacje dotyczące wykorzystania środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udostępnia cyklicznie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z danych opracowanych na koniec lipca br. wynika, że dotychczas złożono 7 950 875 wniosków na kwotę 90 417 621 588,17 zł co oznacza, że dostępny limit w wysokości 81 424 537 747,54 zł wykorzystano w 111,8%.

Zawarto 7 537 576 umów, na kwotę w sumie 74 689 347 341,53 zł (91,73% limitu), ale pieniądze wypłacono jak dotychczas tylko 1 285 532 beneficjentom na kwotę 59 522 155 113,25 zł.