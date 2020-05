RPO – po artykule „Farmera” - wystąpił o wyjaśnienia dotyczące pomocy po suszy

Podjęcie odpowiednich, skutecznych działań w zakresie przeciwdziałania skutkom katastrof naturalnych jest obowiązkiem władzy publicznej – zauważa RPO i występuje do Ministerstwa Rolnictwa o wyjaśnienia.

A występuje po artykule „Farmera” ARiMR: Suszowe za ubiegły rok rozpatrzone w ponad jednej trzeciej, wypłacone niespełna w połowie

RPO postanowił podjąć sprawę przewlekłości w rozpatrywaniu wniosków o wypłatę pomocy suszowej za rok 2019. Jak podano, MRiRW oraz ARiMR podają różne dane dotyczące liczby osób, którym udzielono pomocy, i wypłaconych im kwot.

Podkreślono: „Rzecznik Praw Obywatelskich postanowił zwrócić się do Pana Ministra w niniejszej sprawie nie tylko ze względu na potrzebę ochrony praw rolników przysługujących im względem administracji publicznej w związku z zasadą pogłębiania zaufania obywateli do państwa i zasady szybkości postępowania administracyjnego – szczególnie istotnych z punktu widzenia praw obywatelskich, ale także stabilności sektora rolniczego i ogólnego bezpieczeństwa gospodarczego państwa. Bardzo istotną kwestią w niniejszej sprawie jest zatem wyraźnie określone w art. 61 Konstytucji RP prawo obywateli do dostępu do informacji publicznej o działalności organów władzy publicznej. Jego urzeczywistnienie wymaga, aby informacje o warunkach przyznawania i realizacji pomocy suszowej były podawane w sposób jasny, spójny i rzetelny”.

Niepokój rzecznika zwiększa zagrożenie ponownym wystąpieniem w tym roku „suszy na dużą skalę”. „Należy podkreślić, że podjęcie odpowiednich i skutecznych działań w zakresie przeciwdziałania skutkom katastrof naturalnych jest przy tym obowiązkiem organów władzy publicznej. Zgodnie bowiem z treścią art. 74 Konstytucji RP władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom".

RPO poprosił więc o wyjaśnienie:

„W związku z powyższym uprzejmie proszę Pana Ministra o podanie precyzyjnych informacji dotyczących liczby rolników, którzy otrzymali pomoc po suszy w 2019 r. wraz z podaniem sumy wypłaconych kwot i średnich danych przypadających na jedno gospodarstwo. Proszę przy tym o wskazanie, ilu rolników oczekuje obecnie na rozpatrzenie wniosków i wypłatę rekompensaty za ubiegły rok. Ponadto, pragnę zwrócić się do Pana Ministra z prośbą o wyjaśnienia dotyczące przyczyn przewlekłości w rozpatrywaniu wniosków o pomoc suszową oraz wskazanie kryteriów, na podstawie których szacuje się poniesione w wyniku suszy straty oraz kwoty przyznawanej pomocy. Proszę także o wskazanie jaką ilość wnioskodawców oraz beneficjentów pomocy stanowią małe ospodarstwa rolne. Będę wdzięczny ponadto za wskazanie, jaka jest ogólna kwota przeznaczona na przez Ministerstwo na wypłatę pomocy suszowej za rok 2019 oraz jaka jest planowana kwota pomocy w roku bieżącym.”

„Farmer” 22 kwietnia pytał w ARiMR:

- ilu rolników otrzymało pomoc po ubiegłorocznej suszy (liczba, kwota i obszar, z uwzględnieniem wysokości stawki pomocy na ha), ilu oczekuje na wypłatę?

Prosiliśmy o podanie danych na dzień zadania pytań i na dzień udzielenia odpowiedzi. Odpowiedzi nie ma do dziś.

Całe wystąpienie RPO w załączniku.