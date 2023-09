VI edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych została skierowana do regionów, w których funkcjonowały tzw. PGR-y. Nabór wniosków zakończył się 31 lipca br. i - jak wynika z komunikatu KPRM - do wybranych gmin i powiatów trafi teraz 4,5 mld zł. Bezzwrotne dofinansowanie otrzyma ponad 2000 inwestycji.

- VI edycję Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych skierowaliśmy do regionów, w których funkcjonowały tzw. PGR-y. Te obszary zostały pominięte w procesie transformacji przez wcześniejsze władze. Dbamy, aby każdy zakątek Polski był doinwestowany. Dlatego do gmin i powiatów trafi 4,5 mld zł. Bezzwrotne dofinansowanie otrzyma ponad 2000 inwestycji. Samorządy, dzięki dodatkowym środkom, mogą wyremontować drogi, stworzyć nowe żłobki i przedszkola czy obiekty sportowe. Nowe przedsięwzięcia w regionach po byłych PGR-ach przyciągną przedsiębiorców i stworzą nowe miejsca pracy. Mieszkańcy nie będą musieli wyjeżdżać do większych miast w poszukiwaniu zatrudnienia - informuje Kancelaria Premiera w komunikacie.

- Dla nas nie ma Polski A, Polski B. Ważne, aby rzeczywiście była jedna. Temu ma służyć również nasz program, który jest fundamentalnie ważny - właśnie dla ziem, gmin popegeerowskich – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Na co zostaną wydane pieniądze z Programu?

W VI edycji programu, bezzwrotne dofinansowanie otrzyma 2035 inwestycji. Rząd przekaże na ten cel 4,5 mld zł z budżetu państwa. Jak zaznaczono w komunikacie, to jeszcze większa kwota niż w poprzedniej edycji skierowanej do regionów po dawnych PGR-ach.

Dzięki środkom z tej edycji powstanie ponad:

1000 dróg,

260 boisk i obiektów sportowych,

220 żłobków i przedszkoli z oddziałami integracyjnymi,

350 szkół,

45 siłowni plenerowych,

150 budynków i infrastruktury towarzyszącej Ochotniczej Straży Pożarnej,

60 ośrodków Senior+,

300 świetlic i domów kultury.

Jak przypomniano, w III naborze gminy i powiaty otrzymały w sumie ponad 4 mld zł na inwestycje bliskie ludziom. Dofinansowano blisko 1900 inwestycji z ponad 1300 gmin. Mieszkańcy tych regionów już mogą korzystać z bezpiecznych dróg, które zostały wyremontowane. Dzieci i młodzież mają lekcje w nowych klasach, a po szkole mogą spędzić swój czas wolny na boisku sportowym.

Rozświetlamy Polskę

Dotychczas rozstrzygnięto (oprócz wyżej wymienionej) V edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Na ten cel przeznaczono do tej pory 63,4 mld zł.

I i II edycja programu była przeznaczona dla wszystkich samorządów w całej Polsce;

III edycja była zaadresowana do obszarów popegeerowskich;

IV edycja była wsparciem dla gmin uzdrowiskowych;

V edycja miała na celu rozwój stref przemysłowych w samorządach.

Wciąż trwa nabór do IX edycji Programu Inwestycji Strategicznych - Rozświetlamy Polskę. O bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji mogą ubiegać się gminy oraz związki międzygminne na realizację zadań z obszaru modernizacji infrastruktury oświetleniowej. Wnioski można składać do 18 września 2023 r. do godz. 17.00.