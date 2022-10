Już jest projekt ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Wędług niej 1500 zł/t to cena, po jakiej gminy otrzymają węgiel. Do tego dochodzą m.in. koszty transportu surowca. Cena 2 tys. zł za tonę dla właścicieli gospodarstw będzie ceną maksymalną.

Obecnie, nawet mimo dostępności surowca, istnieje problem jego dystrybucji do indywidualnych gospodarstw domowych.

Wiele osób mieszkających w domach oddalonych od gęstych zabudowań i jednocześnie korzystających z instalacji zasilanych węglem kamiennym jako głównym źródłem ogrzewania może nie być w stanie złożyć zamówienia bezpośrednio u podmiotu wprowadzającego do obrotu z uwagi na wielkość tego zamówienia i potrzebne do realizacji środki finansowe.

Równie istotnym problemem może być to, że duża część gospodarstw znajduje się poza dostępem do sieci internetowej, która stanowi obecnie główny sposób składania zamówień w kopalniach i u podmiotów wprowadzających do obrotu.

Kto będzie sprzedawał węgiel po niższej cenie ?

Projektowana ustawa o zakupie preferencyjnym węgla kamiennego przez gospodarstwa domowe ma na celu zapewnienie wsparcia dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, przez umożliwienie podmiotom wprowadzającym do obrotu tj: spółkom kapitałowym, w których bezpośrednim lub pośrednim udziałowcem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa, zajmującym się wprowadzaniem do obrotu paliwa stałego, których szczegółowa lista zostanie określona w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, podjęcia współpracy z zainteresowanymi gminami w celu rozdysponowania węgla do indywidualnych gospodarstw domowych przy niższych cenach zakupu.

Węgiel po cenie interwencyjnej będą mogły odbierać samorządy w bardzo różnych formach. Mogą to robić spółki komunalne, wskazane składy węglowe, gminy lub wspólnoty gmin, rolnicze grupy producenckie i prywatne składy.

Jednak żaden z tych podmiotów nie będzie mógł odsprzedawać go po wyższych cenach. Zaproponowany model dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych rząd wypracował wspólnie z samorządami.

- Do tej pory taką współpracę zadeklarowało 1120 samorządów. To one są najbliżej mieszkańców. Taka forma dystrybucji może być najbardziej skuteczna – mówi wicepremier Jacek Sasin.

Maksymalnie 2 tys. zł za tonę dla gospodarstwa domowego?

Tam gdzie nie będą mogły uczestniczyć samorządy, tam mogą to robić podmioty prywatne lub składy węglowe. Wicepremier zapowiedział, że w tempie ekspresowym Rada Ministrów rozpatrzy projekt ustawy węglowej wprowadzającej gwarantowaną cenę nabycia surowca przez gminę po cenie maksymalnej 2 tys. zł za tonę.

- Węgiel w PGE jest po 2100 zł netto plus Vat. Łącznie daje to kwotę ok. 2600 zł za tonę. Doliczyć należy jeszcze koszt transportu. W Otwocku gdzie już można kupić opał cena za węgiel orzech wynosi 2900 zł brutto, a za ekogroszek 2950 zł. Jest to znacznie więcej niż w sklepie PGG ale mniej niż w sklepach i składach prywatnych - podkreśla ekspert Jaki Ekogroszek.pl. -

Kiedy wejdzie cena gwarantowanego węgla po 2 tys. zł za tonę?

Wicepremier zapowiedział, że do końca roku do indywidualnych odbiorców trafi ponad 4,5 mln ton węgla. Spółki Skarbu Państwa do końca okresu opałowego sprowadzą 17 mln ton surowca.