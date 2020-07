Są stawki pomocy po koronawirusie – od 1 tys. zł do 7 tys. euro

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski i wiceminister Ryszard Kamiński potwierdzili wcześniej podawane informacje na temat pomocy po koronawirusie.

Jak już informowaliśmy, przygotowano podstawy prawne do zmian w PROW, co pozwoli wypłacić nadzwyczajną pomoc dla rolników najbardziej dotkniętych skutkami tegorocznej epidemii.

Więcej:

Są podstawy do wdrożenia wsparcia z PROW po koronawirusie

Wiemy, jakie będzie wsparcie z PROW po koranawirusie

Na nowe jednorazowe działanie, mające stanowić pomoc dla gospodarstw szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 – zgodnie z unijnymi przepisami – może trafić 2 proc. środków PROW 2014-2020, tj. dla Polski ok. 273,4 mln euro (ponad miliard złotych).

Zaplanowano wsparcie dla kilku sektorów, wyznaczając dolną granicę pomocy – górna to 7 tys. euro na gospodarstwo.

Kwoty wsparcia będą uzależnione od minimalnej produkcji w gospodarstwie, a w przypadku większej produkcji będą „odpowiednio wyższe”, jak to określono. Pomoc ma przysługiwać jako suma kwot z poszczególnych sektorów, do 7 tys. euro na rolnika.

I tak zaplanowano pomoc dla hodujących:

- bydło płci męskiej, w wieku od 12 miesięcy do 24 miesięcy, co najmniej 3 szt. – od 5100 zł

- świnie urodzone w gospodarstwie rolnika – co najmniej 21 świń urodzonych w gospodarstwie rolnika – od 4,5 tys. zł

- krowy typu mlecznego lub kombinowanego powyżej 24 miesięcy – co najmniej3 sztuki, od 1 tys. zł

- owce płci żeńskiej, co najmniej 10 sztuk w wieku od 12 miesięcy – od 1800 zł

- kozy płci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcy, co najmniej 5 sztuk – od 1000 zł

- kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych, indyków rzeźnych – co najmniej 1000 sztuk – od 2200 zł

- co najmniej 1 tys. sztuk drobiu nieśnego (w przypadku produkcji jaj wylęgowych kur mięsnych) – od 2200 zł

- co najmniej 25 m kw. powierzchni upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub co najmniej 50 kw. powierzchni upraw roślin ozdobnych w ogrzewanych tunelach foliowych – od 1400 zł.

Nabór wniosków zapowiedziano na przełomie sierpnia i września. Jak zapewnił wiceminister, wypłata pomocy nastąpi w listopadzie. Zgodnie z przepisami unijnymi, wsparcie jest udzielane w formie płatności ryczałtowej, która ma zostać wypłacona do dnia 30 czerwca 2021 r., w oparciu o wnioski o wsparcie zatwierdzone przez właściwy organ do dnia 31 grudnia 2020 r. Maksymalna kwota wsparcia nie może przekraczać 7 000 EUR na rolnika i 50 000 EUR na MŚP. Wsparcie z EFRROW udzielane na podstawie art. 39b nie może przekroczyć 2% całkowitego wkładu EFRROW do programu rozwoju obszarów wiejskich.

Również w tym roku KE nie zdecydowała się wykorzystać na pomoc rolnikom rezerwy budżetowej tłumacząc, że środki odłożone w niej zostaną zwrócone rolnikom, więc jest to korzystne dla rolników z tych państw, które je otrzymają.