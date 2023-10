O wsparcie mogą się już ubiegać właściciele gospodarstw sadowniczych, w których szkody spowodowały w bieżącym roku niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Wnioski do 20 października 2023 r. przyjmują biura powiatowe ARiMR.

Z dofinansowania mogą skorzystać producenci rolni, w gospodarstwach należących do których w 2023 r. przymrozki wiosenne, huragan lub grad spowodowały straty na co najmniej 70 proc. powierzchni upraw drzew owocowych.

Kiedy de minimis?

Warto wiedzieć, że jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30 proc. średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 5 ubiegłych lat (z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej), wsparcie będzie przyznawane w ramach pomocy de minimis. Natomiast w przypadku strat, które wynoszą powyżej 30 proc. obliczanej na tej samej zasadzie średniej rocznej produkcji, pomoc będzie udzielana poza formułą de minimis.

Jak będzie liczona pomoc?

By obliczyć wysokość dofinansowania, należy pomnożyć deklarowaną przez rolnika we wniosku powierzchnię upraw, na której wystąpiły szkody, oraz stawkę pomocy – 5 tys. zł. Jedno gospodarstwo nie może jednak otrzymać wsparcia przekraczającego równowartość 15 tys. euro. Co istotne, w przypadku rolników, którzy nie ubezpieczyli co najmniej połowy upraw rolnych (z wyłączeniem łąk i pastwisk), kwota pomocy będzie pomniejszana o 50 proc.

Nabór wniosków, który prowadzą biura powiatowe ARiMR, potrwa do 20 października 2023 r. Dokumenty można składać bezpośrednio w placówkach Agencji, wysyłać drogą pocztową, a także przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel na stronie gov.pl.