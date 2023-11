Do końca października do rolników trafiło tylko 4,11 mld zł z tytułu zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i obszarowych w ramach kampanii 2023. Tempo realizacji tych przelewów jest więc bardzo mizerne i zachodzi wręcz obawa, że ARiMR nie zdąży zrealizować swoich zobowiązań zaliczkowych do końca listopada.

16 października 2023 r. rozpoczęła się realizacja zaliczek w ramach tegorocznej kampanii dopłat bezpośrednich i obszarowych.

Jak informuje ARiMR, do końca października br. wypłacono 4,11 mld zł. Z tej kwoty 3,65 mld zł to zaliczki w ramach płatności bezpośrednich i trafiły one do 846,6 tys. rolników. Z kolei ponad 464 mln zł trafiło do blisko 393 tys. gospodarzy w ramach zaliczek z tytułu ONW.

Mizerne tempo wypłat zaliczek na dopłaty bezpośrednie

Tegoroczne tempo realizacji przelewów z tytułu wypłaty zaliczek dopłat bezpośrednich jest więc bardzo mizerne. Dla porównania, w ubiegłym roku, od 17 października do 2 listopada na konta rolników przekazano prawie 8,5 mld zł z tytułu omawianych zaliczek, jeszcze w ramach PROW, a więc dwa razy więcej pieniędzy niż w tym roku.

W 2021 r. od 18 do 29 października na konta bankowe rolników wpłynęło 6,33 mld zł z tytułu zaliczek na dopłaty bezpośrednie i obszarowe, czyli też sporo więcej niż w obecnym okresie rozliczeniowym.

Ba, zachodzi wręcz obawa, że w tym roku ARiMR nie zdąży zrealizować swoich zobowiązań zaliczkowych do końca listopada (od 1 grudnia powinna się rozpocząć realizacja płatności końcowych).

Będzie te 70% należności?

Polscy rolnicy od 2019 r. otrzymują zaliczki na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie, tj. 70 i 85% należności (dopłaty bezpośrednie i obszarowe). Przypomnijmy, od 17 października do 30 listopada 2022 r. ARiMR wypłaciła rolnikom ponad 12,92 mld zł z tytułu zaliczek, tj. 10,78 mld zł w ramach płatności bezpośrednich, ale też ponad 2,14 mld zł płatności obszarowych z PROW, z łącznej puli ok. 16,96 mld zł!

Jak będzie w tym roku? W tegorocznej kampanii rolnicy złożyli 1,24 mln wniosków o dopłaty bezpośrednie, a pula środków na ich realizację również wynosi blisko 17 mld zł.

Biorąc pod uwagę tegoroczne, opisane wyżej, tempo wypłat, jak i bardzo dyskusyjny fakt, że rolnicy nie otrzymają zaliczek związanych z ekoschematami do końca listopada, wynikający z przepisów wymóg zaliczkowania dopłat bezpośrednich i obszarowych w wysokości odpowiednio 70 i 85% stoi pod bardzo dużym znakiem zapytania.

- Zaliczki są wypłacane sukcesywnie - informuje Agencja w komunikacie.

I po raz kolejny zaznacza, że zaliczki otrzymają gospodarze spełniający warunki kwalifikowalności, także Ci wytypowani do kontroli na miejscu oraz że środki trafią wyłącznie na konta bankowe zgłoszone we wpisie do ewidencji producentów. Bardzo ważne jest zatem, by numery rachunków były aktualne.