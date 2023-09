Spore pieniądze dla grup producentów rolnych. Ale tylko tych nowych

Podziel się

Rozpoczął się nabór wniosków o wsparcie na „Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych”, fot. shutterstock

Do 60 tys. euro rocznie dla grup producentów rolnych, do 100 tys. euro dla organizacji producentów – właśnie ruszył nabór wniosków o to wsparcie.

Rozpoczął się nabór wniosków o wsparcie na „Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych”. To kolejna z interwencji realizowanych ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027. Dla jakich grup producenckich wsparcie? Pomoc skierowana jest do nowych organizacji i grup producentów, czyli takich, które zyskały status uznania nie wcześniej niż 1 stycznia 2023 r. W tym naborze nie mogą uczestniczyć podmioty zrzeszające producentów mięsa drobiowego, owoców i warzyw, a także produktów pszczelich. Czytaj więcej Druga szansa dla rolników zainteresowanych dopłatami do silosów i wymianą dachów Płatności będą realizowane przez pięć lat następujących po dacie uznania. W pierwszym roku dofinansowanie wyniesie 10 proc. przychodów netto, w drugim – 9,5 proc., w trzecim – 9 proc., w czwartym – 8,5 proc., natomiast w piątym – 8 proc. 100 tys. euro – taki jest roczny limit wsparcia w przypadku organizacji producentów, natomiast dla grup maksymalna pomoc to 60 tys. euro (nie więcej niż 6 tys. euro w przeliczeniu na jednego członka). Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski do 3 października 2023 r. wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. Czytaj więcej Rolnicy nie dostaną dopłat bezpośrednich za 2023 rok w terminie? Znowu opóźnia się Rozwój małych gospodarstw ARiMR po raz kolejny uaktualniła "Harmonogram naborów wniosków w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027". Z ważniejszych zmian: po raz kolejny przesunięto termin przyjmowania dokumentów o przyznanie wsparcia w ramach interwencji I.10.5 „Rozwój małych gospodarstw”. Wnioski będzie można składać dopiero od 21 września do 20 października 2023 r. (wg ostatniej wersji miało być równolegle z naborem na premię dla młodego rolnika, tj. od 30 sierpnia br.). Czytaj więcej Można się już ubiegać o Premię dla młodego rolnika. Do wzięcia 200 tys. zł

Nie przegap najważniejszych wiadomości Obserwuj nas w Google News

Lista tagów

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin