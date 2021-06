Struktura upraw dostępna dla wszystkich?

ARiMR poinformowała o udostępnieniu narzędzia pod nazwą "Powierzchnia upraw w gminach".

Pod adresem https://rejestrupraw.arimr.gov.pl/ można wyszukać gatunki (spośród 330 pozycji) oraz powierzchnie upraw lub grup upraw (np. warzywa) dla wybranej lokalizacji (województwo, powiat, gmina) lub dla całego kraju. Użytkownik może przeglądać i pobierać informacje za lata 2020 i 2021 (dane będą aktualizowane) bez konieczności posiadania loginu i hasła. Wprowadzenie tej funkcjonalności stanowi odpowiedź na zadawane przez instytucje publiczne i beneficjentów działań ARiMR pytania dotyczące struktury upraw. Dane zawarte w rejestrze zgromadzone zostały na podstawie deklaracji zawartych we wnioskach o płatności obszarowe – podaje agencja w informacji na swojej stronie internetowej.

Niestety narzędzie nie jest proste w obsłudze – nie ma możliwości bezpośredniego wyszukania powierzchni upraw dla całego kraju. A jest to informacja niezbędna do oszacowania wysokości dopłat, uzależnionych od powierzchni upraw, co wydaje się być podstawowym celem gromadzenia i udostępniania przez agencję tego typu informacji zawartych we wnioskach o płatności obszarowe.

Jak dowiadujemy się w ARiMR, trzeba wyszukać powierzchnię upraw w województwie, powiecie i gminie - wtedy dopiero dodatkowo wyświetlą się dane dla całej Polski.

Sprawdziliśmy - tak działa. A więc do dzieła! Można szacować stawki dopłat związanych z produkcją.

Wkrótce przedstawimy nasze informacje na ten temat także dla zwierząt.

