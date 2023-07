Stypendia dla maturzystów z małych miejscowości i obszarów wiejskich

Podziel się

Rusza Program Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2023/2024! fot. pixabay

Matura zdana? Studia wybrane? To mamy dobrą wiadomość: od piątku, 7 lipca br., świeżo upieczeni maturzyści z małych miejscowości i obszarów wiejskich mogą aplikować o stypendium pomostowe w wysokości 7 tys. złotych na I rok studiów. Rekrutacja trwa do 18 sierpnia! Jak aplikować o to stypendium?

Program Stypendiów Pomostowych skierowany jest do maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy chcą podjąć studia dzienne. Podstawowym celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodych ludzi pochodzących ze wsi i małych miast w dostępie do wyższych studiów. Dzieje się to, dzięki fundowaniu stypendiów na I rok i wsparcie w dalszej edukacji akademickiej najlepszych studentów. Czytaj więcej Kolejne rządowe wsparcie dla gmin popegeerowskich Jak aplikować o stypendium? Aby ubiegać się o stypendium w XXII edycji programu (2023/2024) należy: ukończyć liceum, technikum lub szkołę branżową II stopnia i zdać maturę w bieżącym roku (2023);

w bieżącym roku (2023); zostać przyjętym na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich;

I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich; pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców ;

; pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 2443 zł brutto (Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością);

(Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością); osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 100 punktów na maturze. Oprócz powyższych wymagań, kandydat powinien spełniać jeden z następujących wymogów: pochodzić z rodziny, w której przynajmniej jeden z rodziców , lub opiekun prawny pracował w PGR ;

, lub opiekun prawny ; być finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej w szkole ponadpodstawowej;

przedmiotowej w szkole ponadpodstawowej; być członkiem rodziny wielodzietnej (3+) lub wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka ;

(3+) lub bądź ; posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej. Lista lokalnych organizacji pozarządowych uczestniczących w XXII edycji Programu Stypendiów Pomostowych (2023/24) znajduje się na stronie Programu. Czytaj więcej Wiceszef MSWiA: dzieci z byłych PGR-ów dostały już prawie 45 tys. komputerów i laptopów Co zyskują stypendyści? Stając się stypendystą pomostowym, poza stypendium o wartości 7.000 złotych, przekazywanym ratami przez 10 miesięcy, beneficjent, czylu student otrzymuje dostęp do oferty rozwojowej Programu. To oznacza, że może uczestniczyć w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających kompetencje miękkie oraz umiejętności niezbędne w późniejszej karierze zawodowej. Oprócz tego, zdolni stypendyści, osiągający dobre wyniki w nauce oraz wykazujący się w czasie studiów aktywnością społeczną, mogą ubiegać się o stypendia na II, III i IV rok, a także o stypendia językowe i stypendia na studia za granicą. Warto pamiętać, że stając się stypendystą pomostowym na I roku, zostaje się nim do końca studiów. To znaczy, że można ubiegać się o stypendia na kolejne lata studiów; oferta rozwojowa jest dostępna niezależnie od tego, czy w danym roku pobierasz stypendium. Program Stypendiów Pomostowych zainicjowano w 2002 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Od tamtego czasu zarządza nim Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Jest jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Dotychczas, w ramach programu, przyznano blisko 27 000 różnego rodzaju stypendiów, w tym ponad 18 000 na pierwszy rok studiów. Partnerzy na cel wsparcia młodzieży przeznaczyli ponad 138 milionów złotych. Czytaj więcej Rolniku przypomnij swojemu dłużnikowi, żeby zgłosił się do KOWR

Nie przegap najważniejszych wiadomości Obserwuj nas w Google News

Lista tagów

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin