Suszowe wciąż w zawieszeniu - aktualizacja

Pomoc po ubiegłorocznej suszy ciągle nie ruszyła, a ARiMR nie udziela informacji na temat planów dotyczących jej wypłaty.

25 marca zapytaliśmy w ARiMR, ile i jakich płatności wypłaciła ARiMR w marcu? Czy obecnie należności wpływają na konta rolników? Jakie? Czy pomoc po suszy jest lub będzie płacona w najbliższych dniach?

O wysokości wypłat w marcu już poinformowano.

Więcej: ARiMR płaci

Wczoraj natomiast – zamiast informacji o pomocy po suszy - przyszła zapowiedź: „odpowiedź na pytanie o pomoc suszową prześlemy do 24.04.2020 r.”

Zatem – raczej nie należy się spodziewać wypłaty suszowego do 24 kwietnia…

24 kwietnia to piątek, przed długim majowym weekendem są tylko 4 dni robocze. A więc pewnie raczej już w maju może się coś zdarzyć…

Czytaj też: Czy ARiMR płaci – i co płaci?

Na pomoc po ubiegłorocznej suszy przeznaczono dotychczas 643 mln zł, straty oszacowano na 2,3 mld zł.

Aktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 9.04.2020 wynosi 250 144 659,98 euro, co stanowi 84,53% - „zużycie” limitu nieco więc przyspieszyło, na dzień 27.03.2020 było to 225 019 740,29 euro, co stanowiło 76,04%, a 2 stycznia wynosiło 72,39%.

To przyspieszenie może wynikać z wypłaty ubiegłorocznych dopłat do nasion - 20 marca 2020 r. opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2019.

– W odniesieniu do bezpośredniej pomocy suszowej Rada Ministrów podjęła decyzję, że w pierwszych dniach po świętach zostanie wypłaconych 278 mln złotych, które dotrą do 90 tysięcy rolników. Większym gospodarstwom zostanie wypłacona część środków. Na pozostałą będą musieli zaczekać. Niestety konsekwencje koronawirusa ponosimy wszyscy – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Jak dodał minister Ardanowski te środki nie przepadają lecz będą wypłacone w późniejszym czasie.

Polska, jako jedyny kraj w Europie, stosuje bezpośrednią pomoc suszową. Takiego wsparcia nie mają rolnicy w innych krajach UE.

Aktualizacja

MRiRW o godz. 14.25 wydało komunikat, w którym czytamy:

"– W odniesieniu do bezpośredniej pomocy suszowej Rada Ministrów podjęła decyzję, że w pierwszych dniach po świętach zostanie wypłaconych 278 mln złotych, które dotrą do 90 tysięcy rolników. Większym gospodarstwom zostanie wypłacona część środków. Na pozostałą będą musieli zaczekać. Niestety konsekwencje koronawirusa ponosimy wszyscy – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Jak dodał minister Ardanowski te środki nie przepadają lecz będą wypłacone w późniejszym czasie.

Polska, jako jedyny kraj w Europie, stosuje bezpośrednią pomoc suszową. Takiego wsparcia nie mają rolnicy w innych krajach UE."