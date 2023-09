Wsparcie do zbóż i roślin oleistych – na konta rolników trafiło 626 mln zł, fot. shutterstock

ARiMR przelewa na konta rolników pierwsze należności z tytułu dopłat do kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszane zbożowych, rzepaku lub rzepiku. Jak na razie, z pieniędzy tych może się cieszyć jedynie ok. 60 tys. rolników z prawie 132 tys. ubiegających się o takie wsparcie. Wielu jednak będzie musiało znacznie dłużej poczekać.

Jak wynika z danych ARiMR, rozpoczęły się wypłaty dedykowanego wsparcia do zbóż i roślin oleistych – do 27 września br. na konta ponad 60 tys. rolników wpłynęło 626 mln zł.

Tymczasem jak wiemy, wniosków o takie wsparcie wpłynęło łącznie ok. 132 tys., a pula środków na ten cel opiewała na kwotę 800 mln zł. I wiemy też, że nie dla wszystkich - póki co - starczy, zadekretowanych wcześniej, pieniędzy.

Co z resztą pieniędzy na dopłaty do zbóż i oleistych?

Konkretnie - jak już o tym pisaliśmy - zabrakło 610 mln zł dla 51 tys. rolników.

Aby uratować sytuację, czyli aby wszyscy rolnicy jednak otrzymali wsparcie, polski rząd wystąpił do Komisji Europejskiej o zgodę na uruchomienie dodatkowej puli środków pozwalającej na przekazanie wsparcia wszystkim, którzy spełniają warunki do jego przyznania.

Niestety ci rolnicy, którzy nie załapią się na wypłatę pieniędzy z pierwszej puli, będą musieli ponownie złożyć wniosek o wsparcie. Będzie miał na to czas do końca października.

Dlaczego nie zastosowano współczynnika korygującego?

Podczas środowej konferencji prasowej minister rolnictwa Robert Telus zapewniał, że spodziewa się szybkiej decyzji ze strony KE w sprawie omawianych dopłat.

Bez odpowiedzi, póki co, pozostaje jednak pytanie, dlaczego w ogóle do takiej sytuacji z podziałem rolników - na tych, którzy dostaną pieniądze już teraz i na tych, którzy dostaną pieniądze nie wiadomo kiedy - doszło. Dlaczego nie udzielono pomocy wszystkim? Dlaczego nie zastosowano współczynnika korygującego w momencie, gdy decydowano o przyznaniu dopłat do zbóż i oleistych, wszakże tak właśnie zapisano w rozporządzeniu - że gdy kwota pomocy wynikająca ze wszystkich złożonych wniosków, przekracza sumę kwoty środków przewidzianych na pomoc, stosuje się współczynnik korygujący. Martwy przepis? Kto o tym zdecydował?

Kto mógł się ubiegać o dopłatę do zbóż i oleistych

O przyznanie dofinansowania do zbóż i roślin oleistych - termin na złożenie wniosku minął 31 lipca br. - mogli się ubiegać rolnicy, którzy: ponieśli straty gospodarcze spowodowane przez zwiększony przywóz zbóż i nasion oleistych z Ukrainy; w 2022 roku złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, w którym deklarowali uprawę kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku (wniosek mógł zostać złożony przez małżonka rolnika, który prowadzi lub prowadził działalność rolniczą wspólnie z rolnikiem); posiadają numer identyfikacyjny i wyrazili zgodę na wymianę korespondencji za pomocą PUE ARiMR.

Wsparciem zostały objęte również spółdzielnie produkcji rolnej albo spółdzielnie rolników. A w przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od złożenia wniosku o pomoc do dnia wydania decyzji, pomoc mogła zostać przyznana także na wniosek jego małżonka. Dofinansowanie nie przysługiwało natomiast rolnikowi, który stał na czele podmiotu skupującego zboża lub nasiona oleiste w związku z prowadzoną przez ten podmiot produkcją zwierzęcą w odniesieniu do sprzedaży danego rodzaju zbóż, rzepaku lub rzepiku, które zostały zakupione przez ten podmiot.

Maksymalna powierzchnia, do której można było uzyskać wsparcie, wynosiła 300 ha. Aby otrzymać pomoc, trzeba było sprzedać kukurydzę, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, rzepak lub rzepik, podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż lub nasion oleistych. Nabywcą mógł być także podmiot skupujący zboża lub nasiona oleiste w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą. Jeśli o wsparcie ubiegała się spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników, maksymalna powierzchnia objęta dofinansowaniem nie mogła przekroczyć iloczynu liczby członków oraz 300 ha. Warunkiem zastosowania zwiększonego limitu powierzchni w takim przypadku było poddanie się spółdzielni badaniu lustracyjnemu w ciągu trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy.

W przypadku żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku sprzedaż ziarna musiała nastąpić między 1 grudnia 2022 r. a 15 lipca 2023 r., natomiast jeśli chodzi o kukurydzę nie wcześniej niż 15 kwietnia i nie później niż 15 lipca 2023 r. Transakcję należało udokumentować fakturami VAT, ich duplikatami lub fakturami VAT RR.